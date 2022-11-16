شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. تعرف على كيفية تأمين كلمة المرور الخاصة بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر خبير الأمن السيبراني Jake Moore، أنه غالبًا ما تكون كلمات المرور الضعيفة طريقة سهلة للقراصنة للوصول إلى الحسابات، وهناك أدوات يستخدمها مجرمو الإنترنت لمساعدتهم في الوصول، مثل تعبئة حقول كلمات المرور بكلمات شائعة الاستخدام، لذلك يجب تأمين كلمة المرور ببعض الطرق البسيطة التي نقدمها لك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

1. كن على علم بجميع الحسابات التي تعمل باسمك.

يوصي الخبراء بحذف الحسابات غير المستخدمة ومعرفة العدد الدقيق للحسابات النشطة، وبهذه الطريقة، يمكنك منع الثغرات في إدارة كلمة المرور الخاصة بك.

2. اصنع كلمات مرور طويلة وفريدة من نوعها، ولا تعيد استخدامها أبدًا.

تجعل مجموعات معقدة من الأرقام والأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة والرموز كلمات المرور أقوى، لكن لا تعد إعادة استخدامها خيارًا مطلقًا، إذا تم اختراق أحد الحسابات، فإن الحسابات الأخرى تكون في خطر.

3. استخدم مدير كلمات المرور.

يعمل هذا الحل التكنولوجي على تشفير كلمات المرور المخزنة بالكامل ويسمح بمشاركة آمنة، ويمنع تحدث العديد من حوادث الأمن السيبراني التي تحدث بسبب أخطاء بشرية بسيطة، حيث يترك الأشخاص كلمات المرور الخاصة بهم متاحة للآخرين بشكل مفتوح ويخزنونها في Excel أو غيره من التطبيقات غير المشفرة.