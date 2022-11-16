شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظف سابق بتويتر يرد على ادعاء ماسك بأن وجبة غداء الموظفين تتكلف 400 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحد موظفي تويتر السابقين كذب إدعاء إيلون ماسك المتعلق بأن وجبة الغداء المجانية التى كانت تقدم للموظفين بالشركة تتكلف حوالي 400 دولار، حيث يأتي هذا بعد إعلان قال فيه ماسك إن أيام الطعام المجاني والامتيازات الأخرى قد ولت على منصة التواصل الاجتماعي، بحسب موقع TOI الهندى.

وبدأ الخلاف عندما ادعى ماسك في تغريدة أن التكلفة التقديرية لكل وجبة غداء يتم تقديمها في مقر تويتر في سان فرانسيسكو تبلغ حوالي 400 دولار، وكان يرد على تغريدة تحتوي على لقطة شاشة لتقرير نيويورك تايمز يقول إن موظفي تويتر سيضطرون إلى البدء في دفع ثمن وجبات غداء المكتب بأنفسهم.

وعلى تغريدة ماسك ، قالت تريسي هوكين ، نائبة رئيس الشركة السابقة لتحول العمل ، إنها أدارت هذا البرنامج الغذائي على موقع التدوين المصغر حتى أسبوع مضى وأن ماسك يكذب، فـ "بالنسبة للفطور والغداء ، أنفقنا ما بين 20 إلى 25 دولارًا أمريكيًا في اليوم للشخص الواحد، وقد مكّن هذا الموظفين من العمل خلال وقت الغداء ، وتراوح معدل الحضور بين 20-50٪ في المكاتب."

ورد ماسك "خطأ" ، مضيفًا أن "تويتر ينفق 13 مليون دولار سنويًا على خدمة الطعام لمقر SF HQ"، حتى أنه ادعى أن عدد الأشخاص الذين يعدون وجبة الإفطار أكثر ممن يتناولون وجبة الإفطار.

وفي خطابه الأول لموظفي تويتر بعد توليه السيطرة على الشركة ، قال ماسك للموظفين أن يتوقعوا 80 ساعة عمل أسبوعيا وقال إنه سيكون هناك عدد أقل من الامتيازات مثل وجبات غداء المكتب المجانية. كما طلب من الموظفين الذين يعملون عن بعد العودة إلى المكتب أو "قبلت الاستقالة"، وقام ماسك بالفعل بتسريح 50٪ من موظفي تويتر البالغ عددهم 7500.