شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تطرح إرسال رسائل SOS للطوارئ عبر القمر الصناعى فى الوضع التجريبي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحد التحديثات الجديرة بالملاحظة التي قدمتها Apple لسلسلة iPhone 14 هذا العام هو Emergency SOS عبر الأقمار الصناعية، ويتيح لك إرسال رسائل نصية إلى خدمات الطوارئ عبر الأقمار الصناعية إذا كنت فى حاجة إلى المساعدة وخارج التغطية الخلوية، وفقا لتقرير engadget.

وتأمل الشركة ألا تحتاج إلى استخدام الخدمة، ولكن إذا وجدت نفسك تحتاج إلى الإنقاذ فى البرية، فقد يكون الأمر محبطًا إذا لم تكن على دراية بأداة كنت تتوقع أن تكون مفيدة، واليوم تطرح Apple وضعًا تجريبيًا لـ Emergency SOS عبر القمر الصناعي حتى يتمكن الجمهور من رؤية كيفية عمله.

وبعد تحديث جهاز iPhone 14 (أو 14 Plus أو 14 Pro أو 14 Pro Max)، ستحتاج إلى الانتقال إلى قسم الطوارئ SOS في الإعدادات للعثور على العرض التوضيحي.

ولابد من التحقق من ذلك نظرًا لأن الكثير من الأشخاص لن يعرفوا ما يمكن توقعه ولا أن الخطوة الأولى هي الاتصال بالرقم 911 بدلاً من البحث عن تطبيق، وإذا كنت تستخدم الوضع التجريبى، فلن تكون متصلاً بوكيل خدمات طوارئ حقيقي أو مركز ترحيل - فسيقوم نظام الشركة بالتنقل بين المستخدمين التجريبيين إلى خادم يرسل ردودًا جاهزة، وهذا يمنع الناس من التحميل الزائد على مراكز الاتصال الفعلية.

ويتم طرح كل من طوارئ SOS عبر القمر الصناعي والوضع التجريبي اليوم في الولايات المتحدة وكندا، وأعلنت Apple أيضًا عن توسيع نطاق الخدمة لتشمل فرنسا وألمانيا وأيرلندا والمملكة المتحدة فى ديسمبر.