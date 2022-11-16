شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إيقاف تشغيل 5G على أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد Apple لطرح خدمات 5G فى عدد من الدول، ومع ذلك لا يزال بإمكان مستخدمي iPhone الحصول على 5G مبكرًا إذا قاموا بالتسجيل في برنامج Apple Beta Software Program، لكن في بعض الأحيان قد يرغب المستخدم في إيقاف تشغيل شبكة الجيل الخامس، وفيما يلى كيفية القيام بذلك:



الهواتف التى تدعم 5G: iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone SE (3nd Gen) iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max

1. اذهب للإعدادات.

2. انقر فوق بيانات الجوال.

3. توجه إلى خيارات بيانات الجوال.

4. حدد خيار الصوت والبيانات.

5. سترى ثلاثة خيارات: 5G On و5G Auto و4G.

6. حدد 4G ثم سيتم إيقاف تشغيل خدمات 5G.