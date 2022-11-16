علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إيقاف تشغيل 5G على أيفون

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إيقاف تشغيل 5G على أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد Apple لطرح خدمات 5G فى عدد من الدول، ومع ذلك لا يزال بإمكان مستخدمي iPhone الحصول على 5G مبكرًا إذا قاموا بالتسجيل في برنامج Apple Beta Software Program، لكن في بعض الأحيان قد يرغب المستخدم في إيقاف تشغيل شبكة الجيل الخامس، وفيما يلى كيفية القيام بذلك:


الهواتف التى تدعم 5G:

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE (3nd Gen)

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

 

 

1. اذهب للإعدادات.

2. انقر فوق بيانات الجوال.

3. توجه إلى خيارات بيانات الجوال.

4. حدد خيار الصوت والبيانات.

5. سترى ثلاثة خيارات: 5G On و5G Auto و4G.

6. حدد 4G ثم سيتم إيقاف تشغيل خدمات 5G.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا