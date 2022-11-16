شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إيقاف تشغيل 5G على أيفون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستعد Apple لطرح خدمات 5G فى عدد من الدول، ومع ذلك لا يزال بإمكان مستخدمي iPhone الحصول على 5G مبكرًا إذا قاموا بالتسجيل في برنامج Apple Beta Software Program، لكن في بعض الأحيان قد يرغب المستخدم في إيقاف تشغيل شبكة الجيل الخامس، وفيما يلى كيفية القيام بذلك:
الهواتف التى تدعم 5G:
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone SE (3nd Gen)
iPhone 13 mini
iPhone 13
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
1. اذهب للإعدادات.
2. انقر فوق بيانات الجوال.
3. توجه إلى خيارات بيانات الجوال.
4. حدد خيار الصوت والبيانات.
5. سترى ثلاثة خيارات: 5G On و5G Auto و4G.
6. حدد 4G ثم سيتم إيقاف تشغيل خدمات 5G.