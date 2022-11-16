شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تطلق خدمة رعاية صحية افتراضية عبر الدردشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت أمازون خدمة صحية افتراضية جديدة تمنحك طريقة لاستشارة المتخصصين في الرعاية الصحية للحالات الشائعة والحصول على وصفات طبية لهم دون الحاجة إلى إجراء مكالمة فيديو، وفقا لتقرير engadget.

ويُطلق على هذا المنتج الجديد اسم Amazon Clinic ، وهو يقدم حلاً مستندًا إلى النص يوصلك بخيارات رعاية افتراضية من جهات خارجية، ويمكنك الاختيار من بين موفري الخدمات الصحية عن بعد من شركاء Amazon، ولكن يجب أن يكون الغرض من استشارتك في قائمة الشروط المقبولة بالخدمة، والتي تشمل حب الشباب، وتساقط الشعر، وارتجاع الحمض، والعين الوردية، والتهاب الجيوب الأنفية، والتهاب المسالك البولية، ويمكنك أيضًا استخدام الخدمة للحصول على تجديدات الوصفات الطبية لحالات مثل الربو وارتفاع ضغط الدم والصداع النصفي.

وهذا ليس سوى أحدث منتج قدمته أمازون في محاولتها للتعمق أكثر في قطاع الرعاية الصحية، وأطلقت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة صيدلية أمازون لتقديم أدوية مخفضة الوصفات الطبية لأعضاء Prime في عام 2020، ودخلت في صفقة لشراء شركة الرعاية الصحية الأولية One Medical مقابل 3.9 مليار دولار في يوليو، واعتادت أمازون على تقديم خدمة الرعاية الصحية عن بعد القائمة على التطبيق والتي تسمى Amazon Care لموظفيها والشركات الأخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، ولكن تم إغلاقها بحلول نهاية سبتمبر. بحسب صحيفة واشنطن بوست السابقة

ووفقًا للتقرير، قال نائب الرئيس الأول للصحة في الشركة، نيل ليندسي، للموظفين إنه على الرغم من أن "الأعضاء المسجلين أحبوا العديد من جوانب خدمة Amazon Care ، إلا أنها ليست عرضًا كاملاً بما يكفي لعملاء المؤسسات الكبيرة [التي كانت الشركة] تستهدفها ، ولم تذهب للعمل على المدى الطويل ".

وفي بداية استشارتك بشأن الخدمة، سيتعين عليك تحديد حالتك واختيار المزود المفضل لديك من قائمة الشركاء قبل الإجابة على استبيان قصير، وستكون متصلاً بعد ذلك ببوابة مراسلة آمنة حيث يمكنك الدردشة مع أخصائي رعاية صحية، والذي سيرسل لك خطة علاج مخصصة، ويمكنهم أيضًا إرسال الصيدلية المفضلة لديك - أحد الخيارات وأي وصفات طبية ضرورية، وستظل على اتصال بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك لمدة تصل إلى أسبوعين بعد محادثتك الأولية، ويمكنك إرسال رسائل متابعة إليهم خلال ذلك الوقت.

وعلى الرغم من أن الخدمة لا تقبل التأمين في الوقت الحالي، إلا أنه يمكنك الدفع ببطاقة خصم FSA أو HSA أو استرداد إيصالك عندما يكون ذلك ممكنًا، يجب عليك دفع رسوم ثابتة مقدمًا، والتي تعتمد على حالتك.

وتقول أمازون إن تكلفة الرعاية تعادل أو تقل عن متوسط ​​الدفع المشترك في كثير من الحالات، وبالنسبة للأدوية، تختلف التغطية، لكن يمكنك استخدام التأمين لدفع ثمنها، وتتوفر Amazon Clinic فقط في 32 ولاية في الوقت الحالي، على الرغم من أن الشركة تأمل في توسيع نطاق وصولها إلى ولايات إضافية خلال الأشهر المقبلة.