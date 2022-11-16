شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تخطط لتسريح شامل للعمالة خلال الأسبوع الجارى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تعلن أمازون عن تسريح شامل للعمال في وقت مبكر من هذا الأسبوع، وبحسب ما ورد تخطط الشركة لإلغاء ما يقرب من 10000 موظف فى الشركة، مع وجود موظفين في قسم الأجهزة التي تواجه المستهلك من بين أولئك الذين من المحتمل أن يتأثروا بهذه الخطوة، وفقا لتقرير engadget.

وتوظف أمازون ما يقرب من1.5 مليون شخص على مستوى العالم، وإذا مضت الشركة قدمًا فى التخفيضات كما تم الإبلاغ عنها، فستؤثر على حوالى 3% من القوى العاملة في الشركة وستمثل أكبر عملية إعادة تنظيم فى تاريخ أمازون الذى يبلغ 30 عامًا تقريبًا.

ولم ترد أمازون على الفور على طلب Engadget للتعليق، وكانت عمليات التسريح الجماعي للعمال أمرًا متكررًا في قطاع التكنولوجيا الأمريكي في الأسابيع الأخيرة، وفى التاسع من نوفمبر قطعت شركة ميتا الشركة الأم لفيسبوك13% من قوتها العاملة، وهي خطوة شهدت خسارة أكثر من 11000 شخص لوظائفهم في عملاق وسائل التواصل الاجتماعى، كما قامت شركات أصغر مثل Lyft و Snap بتسريح موظفين في الأشهر الأخيرة أيضًا.

وبالنسبة لشركة أمازون، فإن عمليات التسريح المخطط لها تعكس تغير ثروات الشركة بفضل تدابير الإغلاق الجائحة المبكرة، وعملاق التجزئةشهدت نموا قياسياوذهب على فورة التوظيف التي شهدت ضعف قوتها العاملة، ومع ذلك شهدت الشركة في الأشهر الأخيرة تباطؤًا في النمو بسبب مزيج من التكاليف المتزايدة وعودة التسوق الشخصي، وسجلت الشركة مؤخرا خسارة 2 مليار دولار وجمدت التوظيف فى مكاتب الشركة.