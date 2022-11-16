شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وارن بافيت يشترى أسهماً بـ4مليارات دولار بأكبر شركة أشباه موصلات فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترت شركة الملياردير الأميركي وارن بافيت Berkshire Hathaway أسهماً في Taiwan Semiconductor لأول مرة على الإطلاق وذلك خلال الربع الثالث من العام الجارى.

واشترت شركة المستثمر المخضرم 60 مليون سهم في الشركة التايوانية بقيمة 4.1 مليار دولار خلال الربع الثالث أو 1.2% من أسهم الشركة، وفقا لتقرير cnbc .

وبموجب تلك الصفقة، وأصبحت Taiwan Semiconductor فى المركز العاشر بقائمة حيازة Berkshire Hathaway من الأسهم.

وقفز سهم أكبر شركة رقائق في العالم بأكثر من 6% في تعاملات ما بعد الإغلاق في ضوء تلك البيانات، لكن السهم لا يزال متراجعاً بنحو 40% منذ بداية العام الجاري.

كما واصلت الشركة تعزيز حصتها في شركة الطاقة الأميركية Occidental Petroleum لتصل حصتها إلى ما يعادل 11.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر .