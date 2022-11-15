شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يجلب ميزات التسوق إلى خدمة الفيديو القصير التى تشبه تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز اليوم الثلاثاء أن موقع يوتيوب يجلب ميزات التسوق إلى خدمة الفيديو القصير التي تشبه تيك توك، حيث يتطلع إلى تنويع تدفق إيراداته من خلال انخفاض الإنفاق الإعلاني.

وتراجعت مبيعات الإعلانات على يوتيوب المملوك لشركة Alphabet إلى 7.07 مليار دولار في الربع الثالث من العام السابق، حيث تراجع بعض المعلنين عن إنفاقهم الإعلاني في مواجهة التباطؤ الاقتصادي.

وقالت الصحيفة إن خدمة البث تختبر أيضًا مخططات عمولة جديدة للمؤثرين الذين يبيعون المنتجات من خلال الروابط في مقاطع الفيديو، ولم يرد موقع يوتيوب على الفور على طلب رويترز للتعليق.

ويأتي التقرير بعد أشهر من كشف يوتيوب عن طريقة جديدة للمبدعين لكسب المال من مقاطع الفيديو القصيرة، وتقديم إعلانات على ميزة الفيديو القصيرة وإعطاء منشئي الفيديو 45 % من الإيرادات.

كافح موقع الفيديو المهيمن على الإنترنت للتنافس مع تيك توك، التطبيق الذي بدأ في استضافة مقاطع فيديو لمزامنة الشفاه والرقص، وازدهر لاحقًا إلى مليار مستخدم شهريًا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الشركة أن YouTube Short تم طرحها على شاشات التلفزيون الذكية مع مشغل تم تحسينه للشاشة الكبيرة، وأوضحت الشركة أن YouTube Short على التلفزيون سيأتي مع الفيديو في المنتصف بحد أبيض إلى جانب مظهر الخلفية الذي يعتمد على اللون الرئيسي لمقطع YouTube Short.

ولن تقوم YouTube Short على التلفزيون الذكي بتشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا وسيتعين على المستخدمين الانتقال يدويًا إلى الشورتات التالية باستخدام جهاز التحكم عن بعد، وفقًا للشركة، التي اختبرت تصميمات متعددة مثل نمط Jukebox حيث تملأ العديد من الشورتات الشاشة في نفس الوقت، وتم استبعاد هذا لأن خيار التصميم انحرف كثيرًا عن جوهر القصص القصيرة، التي تعرض مقطع فيديو واحدًا في كل مرة، وفقًا للشركة المملوكة لشركة Alphabet.