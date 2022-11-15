شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إفلاس FTX قد يؤثر على أكثر من مليون مستثمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير مستندات الإفلاس التي قدمتها بورصة العملات المشفرة FTX إلى أنها تواجه حاليًا أكثر من 100000 دائن، ولكن هذا الرقم قد يتوسع إلى أكثر من مليون، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، كما ذكرت الشركة أنها كانت على اتصال بالمدعين الفيدراليين الأمريكيين، فضلاً عن "العشرات من الوكالات التنظيمية الحكومية الفيدرالية والدولية" خلال الأيام القليلة الماضية.

وأعلنت شركة FTX عن إفلاسها الأسبوع الماضي بعد الانهيار المفاجئ لسوقها، حيث قالت لجنة الأوراق المالية في جزر الباهاما اليوم إنها تلقت موافقة المحكمة لتعيين شريكين من جزر الباهاما وهونغ كونغ للإشراف على تفكيك FTX Digital Markets، وهي جزء رئيسي من FTX، ووصف الوضع بأنه غير مسبوق، مشيرًا إلى أنه منذ أكثر من أسبوع تقريبًا، كانت FTX، بقيادة المؤسس المشارك Sam Bankman-Fried، تعتبر واحدة من أكثر الشركات احترامًا وابتكارًا في صناعة العملات الرقمية".

وأكدت الشرطة الملكية لجزر الباهاما أمس أنها تعمل "للتحقيق في حدوث أي سوء سلوك إجرامي"، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز، وفي اليوم التالي لإعلان الإفلاس، ذكرت الشركة أن ملايين الدولارات فُقدت من محافظ العملات الرقمية بعد معاملات غير مصرح بها، بالإضافة إلى ذلك، اختفت ما لا يقل عن مليار دولار من أموال العملاء من FTX قبل ذلك.

بدأت مشاكل FTX بعد انخفاض سعر رمز FTT الأصلي وسحب العديد من المستخدمين عملتهم المشفرة، بعد أن تم الإبلاغ عن أن FTX كانت تواجه أزمة سيولة، قالت شركة Binance المنافسة لها إنها ستبيع ما يزيد عن 500 مليون دولار من FTT، وكل ذلك يقضي على قيمة الرمز المميز، وقالت Binance بعد ذلك إنها ستستحوذ على FTX، لكنها تراجعت عن الصفقة بعد يوم واحد، مشيرة إلى المخاوف التي ظهرت أثناء إجراء العناية الواجبة.