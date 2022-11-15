شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل تفكك صاروخ صينى فى المدار لـ50 قطعة بعد إطلاق قمر صناعى ناجح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت الصين القمر الصناعي Yunhai 3 للمراقبة البيئية إلى المدار، حيث دخل القمر الصناعي مداره المقصود، ومع ذلك، فإن أحد أجزاء المهمة لم تسر وفقًا للخطة، وهو أداء المرحلة العليا من الصاروخ بعد أن أطلق Yunhai 3 في المدار، حيث تعرضت مرحلة الصواريخ المستهلكة لحدث تفكك وهي الآن في أكثر من 50 قطعة على مجموعة من الارتفاعات، مما يضيف إلى التهديد العام المتمثل في الحطام الفضائي في مدار أرضي منخفض.

وفقا لما ذكره موقع "Space"، فإنه ثاني إطلاق لصاروخ لونج مارش 6A الجديد في البلاد، وانطلق لونج مارش 6 أ من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال الصين، كما أعلنت أكاديمية شنغهاي لرحلات الفضاء (SAST)، الشركة المصنعة لمركبة الإطلاق، في غضون ساعة من الإطلاق.

لا يُعرف سوى القليل عن القمر الصناعي Yunhai 3، حيث قالت SAST ووسائل الإعلام الحكومية الصينية إنها مصممة لإجراء مسوحات البيئة الجوية والبحرية، ومسوحات البيئة الفضائية، وأعمال الوقاية من الكوارث والحد منها، والتجارب العلمية.

ويدور Yunhai 3 الآن على ارتفاع حوالي 520 ميلاً (840 كيلومترًا) فوق الأرض في مدار متزامن مع الشمس، مما يعني أنه يمر فوق القطبين ونقاط معينة على الأرض في نفس الوقت كل يوم.

أعلن سرب الدفاع الفضائي الثامن عشر التابع لقوة الفضاء الأمريكية عن تفكك المرحلة العليا من Long March 6A على تويتر، وذكر السرب أنه كان يتتبع أكثر من 50 قطعة مرتبطة على ارتفاع يقدر بـ 310 ميل إلى 435 ميل (500 إلى 700 كيلومتر).

كما تم إجراء عدد من الملاحظات من الأرض، مما يوضح تفكك وتفتت مرحلة الصاروخ، وتتدحرج القطع المميزة التي تدور بسرعة، مما يؤدي إلى إنشاء أنماط وميض أثناء التقاطها لأشعة الشمس.

ويدور الحطام على ارتفاع حيث يوجد عدد قليل جدًا من الجزيئات من الغلاف الجوي للأرض، وهذا يعني أن الأمر سيستغرق سنوات عديدة حتى تخرج الشظايا من المدار بفعل السحب الجوي.