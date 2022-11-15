شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه .. مستخدمو أيفون سيمكنهم إرسالة رسائل واتس آب لأنفسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ واتس آب في إطلاق ميزة "message yourself" لنظام iOS، حيث ستمكّن هذه الميزة مستخدم أيفون من "إرسال رسائل إلى نفسك"، ويمكنك حفظ رقمك على هاتفك وتحديث القائمة وفتحها كمحادثة فردية لإرسال الرسائل.

ووفقًا لتقرير WABetaInfo ، فإن الميزة متاحة حاليًا لعدد قليل من مختبري الإصدار التجريبي، وعندما تفتح واتس آب ، قد تكون جهة الاتصال الشخصية الخاصة بك مرئية مباشرة في قائمة جهات الاتصال، وعلاوة على ذلك ، فإن شرح الدردشة الذي يظهر تحت اسم الشخص الذي تتحدث معه يعرض "أرسل لنفسك" بدلاً من "عبر الإنترنت" أو لا يوجد شرح على الإطلاق.

وستكون الرسائل المرسلة إلى هذه الدردشة المعينة مرئية عبر أجهزتك المرتبطة وتكون دائمًا مشفرة من طرف إلى طرف، ويدعي WABetainfo أيضًا أن القدرة على فتح الدردشة باستخدام رقم هاتفك الخاص مباشرةً ضمن قائمة جهات الاتصال الخاصة بك سيتم طرحها لمزيد من المستخدمين خلال الأيام المقبلة، وفي الأسبوع الماضي ، تم طرح الميزة لمستخدمي الإصدار التجريبي على Android.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها ميزة "أرسل إلى نفسك" في الأخبار لأنها كانت قيد الاختبار منذ فترة طويلة الآن، حيث أعاد واتس آب أيضًا نقطة الدخول لفتح الدردشة مع أرقام هواتف المستخدمين.