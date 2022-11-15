شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: كلمة "بحبك" من أكثر كلمات المرور شيوعًا بكل اللغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة إدارة كلمات المرور تقريرها السنوي الأكثر شيوعًا عن كلمات المرور، ويختلف العثور على كلمات المرور اختلافًا كبيرًا في البلدان المختلفة وبين الجنسين، وعندما يتعلق الأمر بالاتجاهات العالمية الأخرى، يتم استخدام كلمات المحبة على نطاق واسع أيضًا مثل "iloveyou" وترجماتها إلى لغات أخرى، فهي كلمات مرور شائعة للغاية في معظم البلدان.

ووفقا لما ذكرته "ديلى ميل" البريطانية، عند وضع كلمات المرور الخاصة بنا، يبدو أن الكثيرين منا لا يزالون لا يأخذون الأمان على محمل الجد، ذلك لأن بحثًا جديدًا يكشف أن العبارات بما في ذلك "123456" و "qwerty" و "كلمة المرور" لا تزال من بين العبارات الأكثر شيوعًا حول العالم، حتى مع التحذير المتزايد من استخدامها.

كما أنه لأول مرة، حللت NordPass أيضًا كيفية تأثير اتجاهات الثقافة الشعبية على خيارات كلمة المرور، فمن بين كلمات المرور الأخرى الأكثر شيوعًا في المملكة المتحدة "الضيف" و "ليفربول" و "qwerty" و "الترسانة" و "123456789" و "الشيكولاتة" و "القرد".

يمكن أن تكون هذه الكلمات تستخدم لسهولة تذكرها، لكن القلق هو مدى سهولة اختراقها، وأظهر البحث أن حوالي 83% من كلمات المرور في قائمة هذا العام يمكن اختراقها في أقل من ثانية، وهي تتضمن "passw0rd"، وهي أقل شيوعًا من "password" ولكنها ليست أكثر أمانًا.

كما أن بين النساء في بريطانيا، كان "تشارلي" و"تايجر" و"صن شاين" الأكثر شيوعًا، ومع ذلك، كان من المرجح أن يكون لدى الرجال كلمات مرور مثل "ليفربول" و"أرسنال" و"تشيلسي"، في إشارة إلى فريق كرة القدم المفضل لديهم.

ويظل استخدام اسم لتأمين الحسابات ممارسة شائعة لمستخدمي الإنترنت، ففي المملكة المتحدة ، كان تشارلي وتوماس وجاسبر وجورج وجيسيكا من أهم الأسماء المستخدمة ككلمات مرور هذا العام، في حين أن أسماء الأشخاص الأكثر استخدامًا في العالم لإنشاء كلمات المرور هم دانيال وتوماس وجوردان ومايكل ومارينا وجيسيكا.

وفي حين أن كلمة "الضيف" هي ثالث أكثر كلمة مرور شيوعًا في المملكة المتحدة، فهي الخيار الأول في الولايات المتحدة، ويميل الرجال في أمريكا إلى تفضيل الأرقام في كلمة المرور الخاصة بهم، فكانت عمليات تسجيل الدخول "12345" و "123456" و "12345678" و "123456789" و "abc123" جميعها في المراكز العشرة الأولى.

وتسيطر الأرقام و "كلمة المرور" و "الضيف" على المراكز العشرة الأولى للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.