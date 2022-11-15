شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك: الآباء بحاجة إلى التحدث إلى أطفالهم أكثر حول الأمان عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُظهر البحث الجديد من تيك توك ومجموعة Internet Matters المعنية بسلامة الأطفال على الإنترنت أن ثلث الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال في سن المراهقة يتحدثون إليهم حول الأمان عبر الإنترنت مرة واحدة في الأسبوع.

وقال 16٪ آخرون إنهم يتحدثون فقط إلى أطفالهم حول هذا الموضوع كل بضعة أشهر، ووجد أن 74٪ من الآباء ينتظرون محفزًا، مثل ملاحظة تغيير سلبي في سلوك أطفالهم، قبل التحدث إليهم حول الأمان عبر الإنترنت.

في حين وجد البحث مستوى عامًا من الثقة في مناقشة الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي، فقد سلط الضوء على بعض الفجوات المعرفية المتعلقة مثل 46 ٪ لا يدركون أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تتطلب من المستخدمين أن يبلغوا 13 عامًا على الأقل من أجل الحصول على حساباتهم الخاصة.

وقالت كارولين بونتنج، الرئيسة التنفيذية لشركة Internet Matters، إنه من الأهمية أن يجري الآباء محادثات منتظمة مع أطفالهم حول عالم الإنترنت لمساعدة أطفالهم على تطوير مهارات التفكير النقدي لديهم.

رداً على البحث، نشرت المؤسسة الخيرية إرشادات جديدة مع تيك توك لمساعدة الآباء في إجراء محادثات إيجابية مع أطفالهم.

ويعمل توجيه الآباء لمحاولة بدء محادثات مع المراهقين حول الأمان عبر الإنترنت ويشجعهم على التعرف على أدوات الرقابة الأبوية واحترام خصوصية أطفالهم.

وقالت بونتينج: "من الضروري مساعدة المراهقين على تطوير مهارات التفكير النقدي لديهم للتنقل في عالمهم عبر الإنترنت، ويلعب الآباء دورًا مهمًا للغاية في تعليمهم هذه المهارات".

وأضافت: "إجراء محادثات منتظمة مفتوحة وصادقة، والتحدث عن الأشياء المختلفة التي رأوها أو جربوها عبر الإنترنت، يوفر فرصة مثالية لتطوير استراتيجيات لمواقف مختلفة، لكننا نعلم جميعًا أن الآباء مشغولون، لذلك نأمل في مساعدة الآباء على الشعور بدعم أفضل وثقة أكبر لإجراء هذه المحادثات".