شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن إرسال "live location" وهمي على واتس آب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد واتس آب المملوك لميتا من بين أكثر تطبيقات المراسلة الفورية شيوعًا والتي لا تسمح فقط للمستخدمين بإرسال واستقبال الرسائل ولكن أيضًا إجراء مكالمات صوتية / فيديو ومشاركة ملفات الوسائط وحالة التحميل والتحقق من توفر جهات الاتصال التي تمت رؤيتها مؤخرًا وغير ذلك الكثير.



كيف يمكنني إرسال موقع وهمي على واتس آب؟ وبالإضافة إلى ذلك، فإن إحدى أكثر الميزات المفيدة التي يقدمها واتس آب هي القدرة على مشاركة موقعك المباشر، ويمكن الوصول إلى هذه الميزة من قبل مستخدمي iOS و Android، ومع ذلك، هناك بعض المواقف التي قد لا ترغب في مشاركة موقعك في الوقت الفعلي بسببها، وبالتالي يمكنك مشاركة موقع مباشر مزيف على واتس آب مع أصدقائك عن طريق تنزيل تطبيق تابع لجهة خارجية.كيف يمكنني إرسال موقع وهمي على واتس آب؟ رسميًا، لا يسمح واتس آب بأي تلاعب في الموقع، وبالتالي، يمكنك تنزيل تطبيقات الطرف الثالث من متجر Play أو متجر التطبيقات لمشاركة موقع مباشر وهمي على واتس آب مع جهات الاتصال الخاصة بك.





ما مدى دقة موقع واتس آب المباشر؟الموقع المباشر على واتس آب دقيق فقط حتى 65 مترًا، علاوة على ذلك، يمكنك إنهاء مشاركة موقع مباشر في أي وقت.





ما هي مدة استمرار الموقع المباشر على واتس آب؟يمكن للمستخدمين تحديد المدة التي يريدون أن تكون فيها معلومات الموقع المباشر متاحة عن طريق تحديد المدة الزمنية بين 15 دقيقة وساعة وثماني ساعات، عند نفاد المؤقت، ستنتهي مشاركة معلومات الموقع المباشر مع الآخرين.





هل يعيش الموقع تنتهي؟لن تتم مشاركة موقعك المباشر بمجرد إيقافه أو انتهاء صلاحيته، سيستمر الأشخاص الذين شاركت موقعك المباشر معهم في رؤيته كصورة مصغرة ثابتة ويمكنهم النقر فوق الصورة لرؤية آخر موقع تم تحديثه لك.





ما هي مدة الموقع المباشر نشط؟يمكنك الاختيار من بين الخيارات - 15 دقيقة وساعة واحدة و 8 ساعات، بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك إضافة تعليق أثناء مشاركة موقعك المباشر.





لماذا لا يتم تحديث الموقع المباشر لشخص ما على واتس آب؟لن يقوم الهاتف الذكي بمشاركة موقعك المباشر إلا إذا قمت بتشغيل خدمات الموقع بهاتفك.





هل يمكن إعادة توجيه موقع واتس آب المباشر؟لا ، لا يمكنك إعادة توجيه موقع واتس آب المباشر حيث لا يمكن الوصول إليه إلا من قبل الشخص الذي تمت مشاركته معه.





هل يمكن تتبع موقع واتس آب المباشر؟سيستمر الأفراد الذين شاركت موقعك المباشر معهم في رؤيته كصورة مصغرة ثابتة ويمكنهم النقر فوق الصورة لرؤية آخر موقع تم تحديثه لك، نظرًا لأن هذه الميزة مشفرة من طرف إلى طرف، فلن يتمكن من رؤيتها إلا الأشخاص الذين شاركت موقعك المباشر معهم.