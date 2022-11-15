شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone SE4 .. هذا ما قد يوفره هاتف أبل الرخيص المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة أن شركة آبل تعمل على هاتف iPhone SE 4 ذكي بأسعار معقولة، حيث تشير الشائعات إلى أن الهاتف الذكي قد يتضمن ميزات سلسلة iPhone 14 التي تم إطلاقها مؤخرًا، ومن المتوقع أن تطلق شركة آبل iPhone SE 4 في عام 2024، لكن الجدول الزمني الدقيق غير معروف في الوقت الحالي.

وكشف تسريب حديث عبر الإنترنت أن iPhone SE 4 القادم قد يحتوي على شاشة LCD مقاس 6.1 بوصة مع وجود شق في المنتصف، ويشار أيضًا إلى أن iPhone SE 4 قد لا يشتمل على Face ID وقد يستمر مع Touch ID.

ويشير تقرير آخر عبر الإنترنت إلى أن iPhone SE 4 سيبدو مثل iPhone XR، وهذا يعني أيضًا أن أبل ستتخلى أخيرًا عن عامل الشكل القديم لجهاز iPhone 8 ، وستتم إزالة الحواف السميكة وزر الصفحة الرئيسية القديم الجيد من iPhone SE 4 القادم.

وفيما يتعلق بمجموعة الشرائح، فقد تلقى iPhone SE دائمًا أفضل ما تقدمه أبل، فعلى سبيل المثال، يتم تشغيل النموذج الحالي لـ iPhone SE بواسطة مجموعة شرائح A15 Bionic التي تعمل أيضًا على تشغيل سلسلة iPhone 15.

ومع ذلك، وفقًا للشائعات التي تدور حول بقاء iPhone 14 القادم على شريحة الجيل السابق ، فمن غير المرجح أن تقدم أبل أحدث شريحة مع iPhone SE 4، في طرازات iPhone 14 Pro، وتشير الشائعات أيضًا إلى أن Apple قد تُدرج نفس الشرائح في طرازات iPhone 15 القياسية المقرر إطلاقها العام المقبل.

ويأتي هاتف iPhone SE الذكي المتوفر بالفعل مع دعم 5G ، لذلك من المحتمل جدًا أن يأتي الجيل التالي من الهاتف الذكي أيضًا مع اتصال 5G.