شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية استخدام وضع واتس آب Companion Mode الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ تطبيق واتس آب للمراسلة الفورية في طرح ميزة جديدة تسمى "Companion Mode" لمستخدمي الإصدار التجريبي، حيث تتيح الميزة للمستخدمين استخدام حساب واتس آب الخاص بهم على هاتف ذكي إضافي، ونظرًا لأن الميزة قيد الاختبار التجريبي، فيمكن الوصول إليها على واتس آب لنظام أندرويد الإصدار 2.22.24.18.







على هاتفك الأساسي: على هاتفك الأساسي: 1. افتح تطبيق واتس آب على الهاتف الذكي الأساسي.

وضع Companion Modeيسمح للمستخدمين بربط ما يصل إلى أربعة أجهزة في وقت واحد بحساب واتس آب الخاص بهم وعندما يرسل شخص ما رسالة، يتم إرسالها إلى جميع الأجهزة المرتبطة، وبالإضافة إلى ذلك، حتى إذا استخدم الشخص واتس آب من هاتف محمول مرتبط، فإن رسائله الشخصية ومكالماته لا تزال مشفرة من طرف إلى طرف، وفيما يلى دليل تفصيلي خطوة بخطوة لمن يتطلعون لبدء استخدام ميزة Companion Mode على واتس آب:

2. اضغط على خيار القائمة ثلاثية النقاط المتاح في الزاوية اليمنى العليا.

3. حدد خيار الأجهزة المرتبطة.

4. اضغط على زر ربط جهاز.

5. سيتم عرض رمز QR على شاشة الهاتف المحمول.



على هاتفك الثانوي: على هاتفك الثانوي: 1. قم بتنزيل الإصدار التجريبي من واتس آب وتثبيته على الهاتف الذكي الآخر.

2. في صفحة تسجيل الدخول، اضغط على أيقونة القائمة ثلاثية النقاط المتوفرة في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

3. حدد خيار ربط جهاز.

4. امسح رمز الاستجابة السريعة المتاح على الجهاز الأساسي.

ستتم مزامنة سجل الدردشة عبر الأجهزة المتصلة بمجرد ربط حساب واتس آب بهاتف ذكي جديد، نظرًا لأن هذا إصدار تجريبي، فمن المحتمل أن بعض الميزات، مثل القدرة على عرض المواقع الحية وإدارة قوائم البث والملصقات، قد لا تكون متاحة.