شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. تعرف على كيفية أرشفة صورك على خدمة Google Photos والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح ميزة الأرشيف في تطبيق Google Photos للمستخدمين تنظيم صورهم بشكل أفضل، حيث تتيح الميزة للمستخدمين اخذ بعض الصور من "المعرض" ثم نقلها إلى قسم مختلف، حيث إن الميزة الوحيدة لوظيفة "الأرشفة" هي أن الصور المؤرشفة لن تظهر في معرض الصور.



لكن ينبغي ملاحظة ان أي صور تقوم بأرشفتها: لكن ينبغي ملاحظة ان أي صور تقوم بأرشفتها: - ستظل موجودة في أي ألبومات تمت إضافتها إليها ونتائج البحث والمجلدات الموجودة على جهازك.

- لن يتم استخدامها لإنشاء فيديوهات أو صور متحركة.

- إذا كان لديك مستند أو إيصال أو صورة لا يبدو أنها يجب أن تكون في عرض الصور، فقد تحصل على بطاقة اقتراح لنقلها إلى الأرشيف.

إليك كيفية أرشفة الصور في Google Photos 1. افتح تطبيق Google Photos على هاتفك الذكي.

2. سجل الدخول الآن إلى حساب Google الخاص بك.

3. بعد ذلك حدد صورة.

4. الآن اضغط على المزيد> المزيد للأرشفة.

ملحوظة: للعثور على أى صور قمت بأرشفتها من عرض الصور، في تطبيق Google Photos ، في الجزء السفلي، انقر على المكتبة ثم الأرشفة.