شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: النسخة التجريبية من لعبة Battlefield Mobile متاحة فى بعض المناطق الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة الألعاب Electronic Arts الإصدار التجريبي المفتوح من أحدث ألعابها المحمولة - Battlefield Mobile - في خمس دول آسيوية، وحاليًا، يتوفر الإصدار التجريبي المفتوح من Battlefield Mobile لأجهزة أندرويد فقط، وسيتم طرح اللعبة قريبًا لمزيد من الأسواق لأنها متاحة بالفعل للتسجيل المسبق.

وتشمل الدول الخمسة المتاحة خلالها اللعبة كل من إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند، ووفقًا لتقرير صادر عن VGC، فقد اقترح أندرو ويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة EA ،خلال مكالمة أرباح في مايو، أنه من المتوقع أن يتم إطلاق Battlefield Mobile في إصدار عالمي "في أواخر هذا العام أو أوائل عام 2023"، ومع ذلك سيعتمد طرح اللعبة على نطاق أوسع على تقدم الاختبار الأولي.

يذكر أنه تم تطوير هذه اللعبة بواسطة Industrial Toys، وهو استوديو ألعاب استحوذت عليه EA في عام 2018، ويرأس هذا الاستوديو مؤسس Bungie والرئيس التنفيذي السابق Alex Seropian.

وستتضمن النسخة التجريبية المفتوحة من Battlefield Mobile أوضاع Battlefield الكلاسيكية مثل Conquest وRush، وبصرف النظر عن هذا، ستحتوي النسخة المحمولة أيضًا على خرائط موجودة مثل Noshahr Canals وGrand Bazaar من Battlefield 3.

على جانب أخر أكدت شركة الألعاب Electronic Arts مؤخرًا أن لعبة Battlefield 2042 ستتوفر قريبًا ضمن خدمات الاشتراك في Xbox Game Pass Ultimate و EA Play، حيث ستتضمن هذه اللعبة أيضًا فترات وصول مجانية على جميع أنظمة الألعاب الأساسية ومن المتوقع أن تصل إلى خدمات الاشتراك هذه بحلول ديسمبر.