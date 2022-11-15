شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على غرار فيس بوك.. أبل تبنى "ميتافيرس" خاص بها لمنافسة باقي الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال Greg Joswiak، رئيس التسويق في أبل، عندما سئل عن metaverse خلال مقابلة: "قولا واحدا لن أستخدمها أبدًا"، ولكن، يبدو أن شركة آبل تقوم ببناء عالم افتراضى خاص بها، وفقًا لتقرير مارك جورمان من بلومبرج.

ففي أحدث إصدار من رسالته الإخبارية Power On، يناقش Gurman نظارة الرأس AR / VR التي طال انتظارها من أبل، والتي قد يتم طرحها في أوائل العام المقبل، ومع سماعة الواقع المختلط هذه، ستدخل أبل فئة جديدة تمامًا، تختلف قليلاً عما عملت عليه حتى الآن، حيث وتبحث الشركة عن أشخاص جدد للعمل على تعزيز سماعات الرأس القادمة بالمحتوى.

ووفقًا لغورمان، يبحث عملاق كوبرتينو عن "منتج برمجيات يتمتع بخبرة في المؤثرات المرئية "، ملمحًا إلى أن الشركة ربما تعمل على "محتوى ثلاثي الأبعاد يمكن تشغيله في الواقع الافتراضي"، وعلاوة على ذلك، تبحث أبل أيضًا عن مطورين يمكنهم العمل على إطار عمل App Intents ، وإنشاء تطبيقات يمكنها العمل مع Siri والاختصارات والبحث.

ومع ذلك، فإن واحدة من أبرز القوائم هي لشخص يمكنه بناء والتعامل مع عالم واقع مختلط ثلاثي الأبعاد مشابه لمايتافيرس، لكن ، لا تتوقع أن تسمي ذلك، حيث إن رئيس السوق ليس مغرمًا تمامًا بالاسم، ربما لأنه مصطلح مرتبط بشدة بشركة ميتا.

وتقول القائمة: "ستعمل عن كثب مع إطار عمل واجهة مستخدم أبل ومصممي الواجهة البشرية وفرق قدرات النظام - مما يدفعك إلى التفكير خارج الصندوق وحل المشكلات المثيرة والمليئة بالتحديات في مساحة التطبيقات ثلاثية الأبعاد."

ومن المعروف منذ فترة طويلة أن سماعة الواقع المختلط ، التي يُشاع أنها ستطلق عليها اسم Reality One أو Reality Pro ، ستطلق العام المقبل، ربما في الربع الأول، وإذا تم تصديق الشائعات ، يمكن تسعير سماعة الرأس في مكان ما بين 2000 دولار إلى 3000 دولار.

وكانت هناك تقارير عن قيام شركة آبل بإجراء محادثات مع أسماء كبيرة في هوليوود، بما في ذلك جون فافرو، الذي يقال إنه يعمل على تكييف كوكب ما قبل التاريخ من أجل سماعات الرأس AR / VR القادمة.