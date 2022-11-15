شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تقدم ميزات جديدة لمشجعى كرة القدم قبل انطلاق كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل عن ميزات جديدة تضيفها علي خدمة البحث والخرائط، ومنصة يوتيوب، لتساعد عشاق كرة القدم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاطلاع على أخبار كأس العالم، وتفاصيل المباريات واللاعبين والعثور على أماكن مختلفة لمشاهدة تلك اللحظات الحاسمة داخل وخارج قطر.

متابعة المباريات، وأخبار الفرق الرياضية واللاعبين على بحث جوجل:

يمكن لجماهير كرة القدم مواكبة آخر تفاصيل البطولة وذلك عبر البحث على "كأس العالم" في Google، والنقر على رمز الجرس الموجود في الزاوية العلوية اليمنى لتلقّي إشعارات مستمرة حول المباريات، أو الفرق، أو اللاعبين.

كما يمكن تثبيت لوحة نتائج المباريات على الشاشة الرئيسية للموبايل، متوفرة حاليًا عبر نظام أندرويد، كما تقدّم جوجل مجموعة من الإحصائيات والتفاصيل الأخرى من ضمنها اللحظات المتعلقة بتسديد الأهداف، بالإضافة إلى تقييم لأداء الفرق واحتمالية فوزها أو خسارتها يتغير طوال فترة المباريات.

يوفر بحث جوجل لمشجعي كرة القدم معلومات متعمقة حول أى مباراة بما في ذلك مقياس احتمالية الفوز أو الخسارة.

أمام عشاق كرة القدم فرصة لعيش أجواء هذه الرياضة مع غيرهم من حول العالم وذلك عبر تقييم اللاعبين بناءً على أدائهم سواءً في مباراة واحدة أو أكثر، ومقارنة تصنيفهم مع لاعبين آخرين في الوسط الرياضي.

كما سيكون هناك لعبة تفاعلية متوفرة على بحث جوجل تطلب من الأشخاص اختيار ودعم فريق واحد خلال كلّ مباراة وتسجيل أكبر عدد من الأهداف الافتراضية.