شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار CAPSTONE يصل إلى مداره قرب القمر.. وناسا تعلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة ناسا أن CAPSTONE CubeSat أكمل بنجاح مناورة الإدراج في المدار الأولى حيث يضع الإنجاز وكالة ناسا خطوة أخرى أقرب إلى إطلاق محطة Gateway الفضائية القمرية التي ستكون بمثابة قاعدة لبعثات مأهولة، بالإضافة إلى نقطة انطلاق لهبوط رواد الفضاء على القمر.

غرد رئيس ناسا بيل نيلسون قائلا:" CAPSTONE التابع لناسا إلى مداره عند القمر وأكمل مناورة الإدراج في المدار الأولى! ستستمر المركبة الفضائية في تحسين مدارها خلال الأيام القليلة المقبلة، وستختبر المدار المخطط له لبؤرة ناسا الفضائية " حسبما نقلت Digitartlends.

سيكون CAPSTONE - اختصارًا لعمليات تكنولوجيا نظام تحديد المواقع ذاتية الحكم Cislunar وتجربة الملاحة - أول قمر صناعي يختبر المدار المقترح للبوابة، وهي منشأة ستلعب دورًا رئيسيًا في برنامج Artemis التابع لوكالة الفضاء.

أكد فريق عمليات مهمة CAPSTONE أن القمر الصناعي أطلق دفعاته لوضعه في المدار الأحد الماضي الساعة 7:39 مساءً. القمر الصناعي موجود الآن في ما يُعرف باسم مدار هالة شبه مستقيم (NRHO)، وهو نفسه الذي ستستخدمه البؤرة للبوابة.

قالت ناسا إنه خلال الأيام الخمسة المقبلة، سيجري CAPSTONE مناورتين إضافيتين للتنظيف لتحسين مداره، وبعد ذلك سيقوم الفريق بتحليل البيانات للتأكد من أن CAPSTONE لا يزال على المسار الصحيح في NRHO، سيساعد العمل وكالة ناسا في التخطيط لنشر البوابة في السنوات القليلة المقبلة.

تأتي الأخبار الإيجابية في نفس الأسبوع الذي تهدف فيه ناسا إلى إجراء الإطلاق الأول لصاروخها من الجيل التالي لنظام الإطلاق الفضائي (SLS) لرحلة إلى القمر كجزء من مهمة Artemis I.

وسيقود صاروخ SLS مركبة فضائية أوريون غير مأهولة نحو أقرب جار سماوي لنا، حيث سيجري تحليقًا قبل العودة إلى الأرض.

إذا أثبتت مهمة الاختبار نجاحها فسوف يسلك Artemis II نفس المسار، ولكن مع وجود طاقم على متنها، بعد ذلك، سيحاول Artemis III وضع أول امرأة وأول شخص ملون على سطح القمر، حيث يستخدم كلا الرواد محطة Gateway كنقطة توقف خلال مهمة تاريخية يمكن أن تحدث في وقت مبكر من عام 2025.

بالنظر إلى المستقبل تخطط ناسا لبناء قاعدة على سطح القمر حيث يمكن لرواد الفضاء العيش والعمل لفترات طويلة، مع تشغيل البوابة كحلقة وصل حيوية بين القاعدة والأرض.