شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: وجبات الغداء المجانية للموظفين بتويتر كانت تكلف أكثر من 400 دولار لكل وجبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيلون ماسك أمس الأحد إن وجبات الغداء المجانية للموظفين في مقر تويتر في سان فرانسيسكو كانت تكلف أكثر من 400 دولار لكل وجبة، وفقاً لموقع businessinsider.

وقال إنه وفقًا لسجلات تسجيل الدخول، كان متوسط ​​الإشغال في المكتب على مدار الـ 12 شهرًا الماضية أقل من 10٪ ، وبلغ ذروته عند 25٪، كان ماسك يغرد يوم الأحد بعد أن ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن موظفي تويتر سيضطرون إلى البدء في دفع ثمن وجبات غداء المكتب بأنفسهم.

وقال إن الانتقادات لهذه الخطوة كانت غريبة بشكل خاص بالنظر إلى أنه لم يأت أحد تقريبًا إلى المكتب، مضيفًا: "هناك عدد أكبر من الأشخاص يحضرون وجبة الإفطار أكثر من تناول الإفطار، إنهم لا يكلفون أنفسهم عناء تقديم العشاء، لأنه لا يوجد أحد في المكتب.

قال ماسك إن تويتر ينفق 13 مليون دولار سنويًا على خدمات الطعام في مقره الرئيسي في سان فرانسيسكو.

تم الطعن في ماسك في تقدير تكلفة الوجبة البالغة 400 دولار من قبل تريسي هوكينز، موظفة سابقة في تويتر، حيث يقول ملف تعريف هوكينز على لينكد إن إنها كانت نائب الرئيس لقطاع العقارات وتحويل العمل في تويتر، حيث قال هوكينز عن تقدير ماسك: "هذه كذبة، بالنسبة للفطور والغداء، أنفقنا ما بين 20 إلى 25 دولارًا أمريكيًا في اليوم للشخص الواحد، وقد مكّن هذا الموظفين من العمل خلال وقت الغداء، وتراوح معدل الحضور بين 20-50٪ في المكاتب".

وقال ماسك إن أرقام هوكينز "خاطئة".

قد يرجع الخلاف إلى أن هوكينز أشار إلى الحضور عبر مكاتب متعددة، بينما تحدث ماسك عن معدلات الإشغال في المقر الرئيسي لسان فرانسيسكو على تويتر على وجه التحديد.

في خطابه الأول لموظفي تويتر بعد توليه السيطرة على الشركة، قال ماسك للموظفين أن يتوقعوا 80 ساعة عمل أسبوعيا وامتيازات أقل مثل وجبات غداء المكتب المجانية، وفقا لبلومبرج.

أنهى موقع تويتر العمل عن بُعد بعد فترة وجيزة من تولي ماسك زمام الأمور في الشركة، حيث أرسل ماسك بريدًا إلكترونيًا إلى الموظفين يطلب منهم العودة إلى المكتب أو "قبلت الاستقالة".

جاء ذلك في أعقاب تسريح 50٪ من موظفي تويتر البالغ عددهم 7500 بعد أن تولى ماسك منصبه.