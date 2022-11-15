شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تشترى حملة إعلانية على تويتر لصالح Starlink بعد استحواذ إيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترت SpaceX حملة إعلانية كبيرة على تويتر لخدمة Starlink الخاصة بها، بعد أن أوقفت بعض الشركات إعلاناتها مؤقتًا على المنصة، وفقًا للمستندات الداخلية التي شاهدتها CNBC.

وأخبر أحد الموظفين الحاليين في تويتر أن الحزمة، التي تضمن بقاء الإعلان على رأس جدول تويتر الزمني ليوم واحد، وتبلغ قيمتها عادةً 250 ألف دولار على الأقل، وفقاً لموقع businessinsider.

وأظهرت الوثائق أن الحملة الإعلانية ستعطي دعاية لشبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، أولاً في أستراليا ثم في إسبانيا، حيث أفادت CNBC نقلاً عن وثائق ومصادر أنه من المتوقع أن يظهر إعلان Starlink على خلاصات مستخدمي تويتر ثلاث مرات بعد فتح التطبيق عندما تكون الحملة قيد التشغيل في كلا البلدين.

وأخبر الموظفون الحاليون والسابقون قناة CNBC أن SpaceX لم يشتروا عادةً حملات إعلانية من Twitter في الماضي.

وتحدثت SpaceX عن التحديات التي تواجه تمويل Starlink، والتي تم تفعيلها هذا العام في مناطق الصراع، مثل أوكرانيا وإيران، وطلبت الشركة من البنتاغون دفع فاتورة Starlink في أوكرانيا، حسب CNN.

وقال ماسك إن شركة Starlink تخسر أموالًا وأن SpaceX تحرق حوالي 20 مليون دولار شهريًا لتشغيل الخدمة في أوكرانيا.

منذ أن أنهى ماسك صفقته البالغة 44 مليار دولار مع تويتر في 27 أكتوبر، بدأت الشركات في تعليق الإعلانات على المنصة، وشمل ذلك الشركات الكبرى، حيث ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن هذه الشركات أوقفت الإنفاق مؤقتًا جزئيًا بسبب مخاوف بشأن خطط ماسك لتعديل المحتوى على الموقع.