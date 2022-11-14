شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تسرح مهندس برمجيات هندى بعد يومين من انتقاله إلى كندا من أجل وظيفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موظف في ميتا إنه تم تسريحه من الشركة بعد يومين من انتقاله من الهند إلى كندا للعمل، كتب "هيمانشو"، مهندس برمجيات من الهند، في منشور على LinkedIn في 10 نوفمبر الماضي أنه كان واحدًا من آلاف الموظفين المتأثرين بتسريح Meta الجماعي للعمال.

قال هيمانشو، مهندس برمجيات، في المنشور: "لقد انتقلت إلى كندا للانضمام إلى Meta وبعد يومين من الانضمام، انتهت رحلتي حيث تأثرت بالإقالة الجماعية للعمال"، وأضاف: "قلبي يخاطب كل من يواجه وضعا صعبا في الوقت الحالي"، وفقاً لموقع businessinsider.

وفي غضون أربعة أيام حصل منشور هيمانشو على أكثر من 22000 رد فعل و1000 تعليق على LinkedIn .

أعلنت شركة Meta في 9 نوفمبر الماضي أنها ستخفض أكثر من 11000 موظف، أو حوالي 13٪ من قوتها العاملة.

قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ، في منشور بالمدونة: "إنني أعتبر تسريح العمال الملاذ الأخير، لذلك قررنا كبح مصادر التكلفة الأخرى قبل السماح لزملائنا بالرحيل".

وتوظف Meta حوالي 1800 شخص في كندا، حسبما أفاد موقع التكنولوجيا المحلي BetaKit في 9 نوفمبر، نقلاً عن صفحة Meta على LinkedIn.

وكتب هيمانشو على LinkedIn أنه يبحث الآن عن وظيفة في كندا أو الهند ولكن "ليس لديه فكرة" عما هو قادم بالنسبة له، وكان قد عمل سابقًا في شركات التكنولوجيا بما في ذلك GitHub و Adobe ، وفقًا لملفه الشخصي.

هيمانشو ليس الموظف الوحيد الذي تم تسريحه فجأة من قبل Meta بعد أيام من انتقاله من الهند.

كتب فيشواجيت جها، مهندس برمجيات سابق في أمازون، في منشور على LinkedIn في 11 نوفمبر الماضي، أنه كان في ميتا لمدة ثلاثة أيام قبل تسريحه، وقال: "حزين حقًا لحدوث ذلك"، مضيفًا أن عملية الحصول على تأشيرة عمل إلى كندا كانت طويلة.

قالت نيليما أغاروال، مهندسة البرمجيات التي انتقلت من الهند إلى كندا في نوفمبر، إنها تم تسريحها بعد يومين من انضمامها إلى الشركة.

في منشور على موقع لينكد إن في 9 نوفمبر، كتبت أغاروال أنها حزينة بسبب تسريحها بعد انتقالها إلى كندا، وحصل منشور Agarwal على أكثر من 64000 رد فعل وأكثر من 480 تعليقًا حتى وقت النشر.

تأتي عمليات التسريح الجماعي للعمال في مكتب Meta Canada بعد ثمانية أشهر من إعلان الشركة عن خطط لفتح مركز هندسي مقره تورنتو من شأنه أن يخلق 2500 وظيفة، وفقًا لبيان صحفي لشركة Meta.