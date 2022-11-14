شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تبحث أزمة توثيق الحسابات.. وإيلون ماسك: طريقة جديدة لمصادقة المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أقل من يومين من انتهاء محاولة تويتر الأولى لفرض رسوم على التحقق من الحساب والتي تسببت فى أزمة الشركة خاصة بالتحقق وتوثيق الحسابات، أعلن مالك تويتر "إيلون ماسك"، أن الشركة تعمل على طريقة جديدة لمصادقة المستخدمين.

أمس الأحد قام بالتغريد على موقع التواصل الاجتماعي سيبدأ قريبًا في طرح ميزة تسمح للمؤسسات بتحديد الحسابات المرتبطة "فعليًا" بها.

والميزة شبه مؤكد أنها استجابة جزئية للمشاكل التي واجهتها المنصة الأسبوع الماضي حسبما نقلت Engadget.

بعد أن بدأت الشركة في طرح اشتراكها الجديد في Twitter Blue الذي تبلغ قيمته 8 دولارات شهريًا يوم الأربعاء الماضي، تم تجاوز الموقع بسرعة من قبل المتصيدون الذين استخدموا الخدمة لانتحال شخصية المشاهير والعلامات التجارية.

كان الوضع كابوسًا للشركات والمعلنين، حيث انخفض سهم شركة الأدوية Eli Lilly بنسبة 4.37 في المائة يوم الجمعة الماضية، بعد أن قال حساب مزيف "تم التحقق منه" إن الشركة تخلو من الأنسولين.

يبدو أن الإعلان يشير إلى أن ماسك يتقبل حقيقة أن منصة التواصل الاجتماعي لا يمكن أن توجد بدون الإشراف على المحتوى.

عندما سأله أحد المستخدمين عما إذا كان بإمكان أي شخص استخدام الميزة القادمة، أجاب ماسك: "في النهاية ، أعتقد أنه لا يوجد خيار سوى أن يكون تويتر هو الحكم النهائي، لكنني منفتح على الاقتراحات".

هذا شيء لم يكن ليقوله على الأرجح قبل الاستحواذ على تويتر .

وقبل إبرام الصفقة وصف ماسك نفسه بأنه "مطلق" لحرية التعبير.

وخلال ظهوره الأخير في TED Talk، قال إنه يفضل القليل جدًا من الإشراف على المحتوى.