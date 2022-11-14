السوق المفتوح أكبر موقع للبيع والشراء في سلطنة عمان

السوق المفتوح هو موقع ناتج عن انتشار فكرة البيع والشراء عبر الإنترنت في كل مكان، نتيجة هذه الإنتشار ظهرت مواقع الكترونية متخصصة في نشر الإعلانات المبوبة، واحد من أكبر وأشهر هذه المواقع هو موقع السوق المفتوح وهو أحد أكبر مواقع التسوق الإلكتروني او أحد أكبر مواقع البيع والشراء في سلطنة عمان، يُعرف أيضًا باسم سوق مسقط المفتوح، هو من أهم المواقع المتخصصة بتوفير خدمات البيع والشراء اونلاين بدون الحاجة الى التسوق بشكل تقليدي والبحث عن السلع والخدمات المطلوبة، في هذا المقال سنتحدث قليلًا عن موقع السوق المفتوح فتابع معنا.

جدول المحتويات

لماذا موقع السوق المفتوح؟

عندما نريد ترشيح موقع فنحن نرشح الموقع بناء على الخدمات وشكل الخدمات التي يقدمها، وفي نفس الوقت نقوم بتقييم مستوى تقديمه لهذه الخدمات، هذا موقع السوق المفتوح يقدم لمستخدميه خيارات متعددة من السلع التي يحتاجونها مرفقة بصور متعددة يمكنهم من خلالها اختيار الأفضل بالنسبة لهم ولميزانيتهم، حيث يضم الموقع أقسامًا عديدة تضم عددًا كبيرًا ومتنوعًا من الإعلانات المبوبة التي يمكن تصفحها بسهولة وسرعة.

أقسام موقع السوق المفتوح في سلطنة عمان

يمكن لمستخدمي موقع السوق المفتوح في السلطنة العمانية تصفح وبيع وشراء السلع والمنتحات وتقديم خدمات متنوعة او الحصول على هذه الخدمات بسهولة كبيرة، فريق عمل الموقع يقوم بتصنيف السلع والمنتجات والخدمات المختلفة ضمن أقسام متخصصة لتسهيل الوصول إليها وتصفح مختلف العروض والإعلانات المتوفرة على الموقع، الموقع يضم 22 قسمًا رئيسيًا وسنتحدث عن جزء منهم.

قسم السيارات والمركبات

من الطبيعي في هذا الموقع ان يكثر الحث عن السيارات وانواعها وموديلاتها وأكثر السيارات للبيع، وكل ما يتعلق بالسيارات أيضًا سواء نتحدث عن اكسسوارات او قطع غيار او لوحات او صيانة، او حتى خدمات مثل خدمة الكافاكس للسيارات المستعملة، كل هذا موجود في هذا القسم على الموقع.

قسم عقارات للبيع

الموقع هو الخيار الأول لكل من يريد شراء او بيع عقارات، حيث انه يضم خيارات متنوعة للعقارات السكنية والتجارية والأراضي والفلل والعمارات المختلفة المعروضة للبيع.

قسم عقارات للإيجار

اعني بالتأكيد ان لم تستطيع شراء العقار ستبحث عن عقار آخر لتؤجره ونعم الموقع يقوم بذلك الأمر بشكل جيد، هو الوجهة الأولى لكل من يبحث عن عقار للإيجار حيث انه يضم خيارات متنوعة للعقارات السكنية والتجارية والفلل والاستوديوهات والأراضي والعمارات المعروضة للإيجار.

قسم الموبايل والتابلت

اعني بنسبة كبيرة الإلكترونيات التي ستقوم بشرائها هي أجهزة موبايل او تابلت وبالفعل يضم الموقع او يضم هذا القسم عددًا كبيرًا من مختلف الأنواع والموديلات سواء الجديدة او المستعملة، او حتى الإكسسوارات والخطوط المميزة والشواحن وقطع الغيار وخدمات الصيانة المختلفة.

قسم اللابتوب والكمبيوتر

لا داعي لأن نذكر الكثير من التفاصيل حول هذا القسم حيث يضم عددًا كبيرًا ومتنوعًا من الإعلانات المتعلقة بأجهزة اللابتوب والكمبيوتر من مختلف الأنواع والموديلات والطابعات والشاشات وقطع الغيار وخدمات الصيانة المختلفة

قسم الإلكترونيات

ما يمكن ان تشتريه من قسم الإلكترونيات هو خيارات كثيرة ومتنوعة من الأجهزة الإلكترونية الصغيرة والكبيرة والأجهزة الكهربائية المنزلية أمثلة الثلاجات والغسالات والجلايات، مع أجهزة التكييف والكاميرات وغيرها من الأدوات الإلكترونية المختلفة.

قسم المنزل والحديقة

في هذا القسم يمكن إيجاد كل ما تحتاجه من أجل منزلك، من أثاث داخلي لغرف النوم والسفرة وغرف المعيشة وغيرها، كذلك من الديكورات الداخلية والخارجية واثاث المكاتب وتجهيزات الحدائق وغيرها.

قسم الطعام والغذاء

في هذا القسم يمكنك الوصول الى أصناف متنوعة من الأطعمة والأغذية المحضرة في المطاعم او المنازل، بالإضافة الى ما تريد من خضروات وفواكه وتمور بمختلف أنواعها والأكلات الأخرى مثل العسل والمكملات الغذائية.

قسم الخدمات

عندما تبحث في هذا القسم ستجد كل ما تريده حول صيانة الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية والخدمات الطبية والهندسية مع خدمات السفر والسياحة والخدمات الحرفية كالنجارة والحدادة وتنسيق الحدائق والتنظيف والنقل وغيرها.

قسم الوظائف الشاغرة

لا مانع من وجود قسم لفرص العمل، والوظائف الشاغرة يمكن للباحث في هذا القسم ان يجد مجموعة متنوعة من فرص العمل التي يمكنه التقدم لها بسهولة، الموقع يقدم وظائف شاغرة أيضًا يمكنك التقديم اليها بسهولة من مختلف المجالات، سواء وظائف ادارية او هندسية او طبية او كتابة وترجمة او حتى وظائف النظافة او وظائف السياحة والفنادق وغيرها.

قسم الشركات والمعدات

حتى ان كنت تبحث عن شركات ومعدات مهنية في مجال معين فستجدها على هذا الموقع، يمكنك ان تصل الى كل الشركات والمعدات المهنية في الكثير من المجالات على الموقع، تقريبًا كل شيء ستجده على الموقع لدرجة ان لدي 10 جنيهات ضائعة أفكر ان ابحث عنها على هذا الموقع.

مميزات استخدام موقع السوق المفتوح

الربيط بين المستهلك واصحاب السلع والخدمات دون الحاجة الى وسيط او مكان وزمن محددين مع اتاحة وسائل تواصل متعددة

وجود عدد متنوع من السلع والخدمات للبيع والتأجير ما يساعد المستهلكين في الوصول الى كل ما يريدونه

اتاحة المنتجات والخدمات لكافة الفئات العمرية والاجتماعية ومستخدمي الانترنت وتسويقها بشكل مجاني وسريع

امكانية البحث والوصول الى أي سلعة او خدمة عن طريق تصنيفات الإعلانات وفلترتها ضمن الأقسام

الثقة والمصداقية والأمان مما يحقق مفهوم التسوق الآمن

هناك تطبيق خاص بالموقع يمكن تحميله من متجري App Store او Play Store مع توفر صفحة رسمية للتطبيق على تطبيق التراسل لاين Line

تحميل التطبيق

السعر: Free

السعر: Free+

مزايا الشراء من موقع السوق المفتوح في سلطنة عمان

توفير الوقت والجهد اللازمين لعملية البحث عن أي سلعة

توفر خيارات متنوعة وكثيرة من البدائل للسلعة الواحدة او الخدمات ذات الجودة المتفاوتة والأسعار المختلفة

توفير وصف دقيق في كل إعلان مع ارفاق صور تفصيلية للسلعة وذلك لمساعدة المشتري في التعرف عليها بصورة افضل

توفر طرق اتصال عديدة مع البائع ويمكن للمستخدم استخدامها بسهولة

كيفية الشراء من موقع السوق المفتوح

سجل الدخول الى حساب المشتري الخاص بك او قم بتسجيل حساب جديد في حالة عدم امتلاكك لواحد

قم بزيارة القسم الرئيسي الخاص بأي سلعة ثم اختار التبويب الذي تندرج تحته السلعة المطلوبة

تصفح كافة الإعلانات المتعلقة بالسلعة والتي تبدأ من الأحدث للأقدم واقرأ التفاصيل المتعلقة بكل سلعة بدقة مع إمكانية فلترة النتائج وفق التفضيلات

التواصل مع البائع للتعرف على المزيد من المعلومات المتعلقة بالسلعة من خلال طرق التواصل المتوفرة او الدردشات

مقابلة البائع مباشرة في مكان عام لتتأكد من السلعة بشكل شخصي وتدفع ثمنها نقدًا بدون الحاجة لأي تحويلات مالية

مزايا البيع عبر موقع السوق المفتوح في سلطنة عمان

وصول الإعلان الى الفئة المستهدفة خلال وقت قصير

امكانية حصول البائع على عدد من الإعلانات بأسعار مميزة

توفر عدة أنوع الخدمات والعروض الخاصة بالبائعين

امكانية تمييز الإعلانات من خلال الحصول على أنواع مختلفة من الخدمات الترويجية

حصول البائع او صاحب العلامة التجارية على متجر خاص لعرض منتجاته الخاصة في حالة انه يبيع بصورة دورية

كيفية البيع على موقع السوق المفتوح