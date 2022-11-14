كيفية تغيير كلمة سر حساب انستغرام والوصول للحساب في حالة نسيان كلمة السر

اصبح تغيير كلمة سر حساب الانستغرام امر شائع ، وذلك لكثرة القلق من اختراق الحسابات والتجسس عليه ،هنالك من المستخدمين اصبحوا يستخدمون عدة تطبيقات،ولكل حساب علي كل تطبيق يوجد كلمة سر مختلفة لتعزيز الحماية مما يجعلنا ننسي كلمة سر حساب الانستغرام ، لذلك جعل تطبيق الانستغرام تغيير كلمة السر امر سهل ،وفي حالة نسيان كلمة سر الانستغرام يمكنك استرجاعها بسهولة الان…لذلك دعونا نري كيفية تغيير كلمة سر الانستغرام في حالة غلخوف من سرقة الصفحة او في حالة نسيانها ،وكيفية تسجيل الدخول لحساب انستغرام الخاص بك في حالة نسيان كلمة سر الانستغرام .

كيفية تغيير كلمة سر حساب الانستغرام الحالية

في حالة الاحساس بقلق حول اختراق حسابك ، ولزيادة الامان تريد تغيير كلمة سر حساب الانستغرام قم باتباع الخطوات التالية :

نقوم بفتح تطبيق الانستغرام » نضغط علي صورة الحساب » نضغط علي علامة “الثلاث شرطات” من اعلي يسار او يمين الصفحة حسب لغة جهازك » ونختار الاعدادات.

من الاعدادات نختار الأمان » ثم نختار كلمة السر » وبالتالي يمكنك كتابة كلمة السر الحالية (في حالة تذكرها) ،ومن اسفلها قم بتعيين كلمة السر الجديدة…

اقرأ أيضا: طريقة حظر شخص في الانستقرام – دليل كامل

في حالة نسيان كلمة السر الحالية

يمكنك تغييرها بسهولة من خلال خيار “إعادة تعيينها من خلال فيسبوك”

وبمجرد الضغط عليها سيقودك سريعا لتعيين كلمة السر الجديدة معتمدا علي تطبيق فيسبوك

قم بتعيين كلمة السر الجديدة ،وبالتالي قمت بتغيير كلمة سر حساب الانستغرام الخاص بك.

اقرأ أيضا: طريقة حذف حساب انستقرام نهائياً

كيفية الوصول لحساب انستغرام الخاص بك في حالة نسيان كلمة السر

في حالة نسيان كلمة سر حساب الانستغرام ،و تريد تسجيل الدخول لحسابك قم باتباع الخطوات التالية :

قم بفتح تطبيق الانستغرام » اضغط علي خيار تسجيل الدخول » اختر خيار الحصول علي مساعدة في تسجيل الدخول(لم استطع اخذ لقطة شاشة له لانه محتوي حساس ل بياناتك ولكن يوف تجده” » وهنا اكتب اسم حسابك او الايميل او رقم الهاتف المتصل بحسابك علي انستغرام

اختر خيار “ارسال بريد الكتروني” وبالتالي سيتم إرسال خطوات ارجاع حسابك في الايميل الذي قمت بالتسجيل به.

كانت هذه هي خطوات تغيير كلمة سر حساب الانستغرام الخاصة بك ، او كيفية الرجوع لحسابك القديم في حالة نسيان كلمة السر الخاص بحسابك علي انستغرام.