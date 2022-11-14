شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وصول مسبار CAPSTONE الصغير التابع لناسا إلى القمر بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت رحلة مركبة فضائية صغيرة تابعة لناسا إلى القمر، حيث انزلق المسبار CAPSTONE الذى يبلغ وزنه 55 رطلاً (25 كجم) إلى مدار حول القمر مساء الأحد 13 نوفمبر، ليصبح أول مكعب على الإطلاق يزور أقرب جيران للأرض.

وضعت هذه المنأورة CAPSTONE اختصارًا لـ "عمليات تقنية نظام تحديد المواقع ذاتى الحركة Cislunar وتجربة الملاحة" فى مدار شبه مستقيم (NRHO) حول القمر، وهو مسار بيضأوى للغاية ستشغله أيضًا محطة Gateway ألفضائية التابعة لناسا.

تخطط ناسا لإطلاق الأجزاء الأولى من Gateway، وهى جزء مهم من برنامج Artemis لاستكشاف القمر، فى عام 2024، ولكن الوكالة تريد معرفة المزيد عن NRHOs القمرية أولاً، وهنا يأتى دور CAPSTONE: المركبة ألفضائية بحجم فرن الميكروويف سيتحقق من الاستقرار المشتبه به لهذا المدار، والذى لم تحلق فيه مركبة فضائية من قبل، خلال مهمة مصممة لتستمر ستة أشهر على الأقل، وفقاً لموقع space.

وسيجرى CAPSTONE أيضًا بعض اختبارات الاتصال والملاحة، بعضها بالتنسيق مع المركبة المدارية Lunar Reconnaissance Orbiter التابعة لناسا، والتى كانت تدور حول القمر منذ عام 2009.

ومع ذلك، فإن CAPSTONE ليس جاهزًا للعمل بعد، حيث لا تزال بحاجة إلى ضبط مسارها حول القمر.

وكتب ممثلو شركة Advanced Space، التى تمتلك CAPSTONE وتدير المكعبات التابعة لناسا، فى تحديث أمس الأحد: "سيتم إجراء منأورتين أصغر للتصحيح هذا الأسبوع لضمان تأكيد دخول المركبة ألفضائية إلى المدار القمرى المعقد".

وتم إطلاق المسبار فوق معزز Rocket Lab Electron فى 28 يونيو، حيث انطلق فى رحلة دائرية عالية الكفاءة فى استهلاك الوقود لمدة 4.5 شهرًا تتبع خطوط الجإذبية.

فقد فريق CAPSTONE الاتصال بالمسبار فى 4 يوليو، بعد انفصاله مباشرة عن حافلة مركبة فوتون ألفضائية Rocket Lab، وحددوا المشكلة وأصلحوها بسرعة، الأمر الذى تم تنسيقه بشكل غير صحيح، وأعادوا CAPSTONE إلى المسار الصحيح فى اليوم التالي.

وواجه CAPSTONE المزيد من المشاكل بعد شهرين، حيث عانى المسبار من خلل أثناء حرق محرك تصحيح المسار فى 8 سبتمبر، وبدأت فى التعثر ودخلت فى وضع الحماية الآمن نتيجة لذلك.

تتبع فريق المهمة هذه المشكلة إلى صمام متزعزع فى نظام الدفع الخاص بـ CAPSTONE، وأعطله، وأعاد المسبار إلى مساره من أجل وصوله التاريخى إلى القمر.