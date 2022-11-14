شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. أبل ترغب فى الحد من وقت AirDrop على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت أبل الأسبوع الماضي تحديث iOS 16.1.1 لمستخدمي أيفون على مستوى العالم مع بعض الإصلاحات والتحسينات، ومع ذلك، فبالنسبة للمستخدمين في الصين، فقد وفر أيضًا حدًا أقصى مدته 10 دقائق يمكن للمستخدمين خلالها تلقي الملفات من جهات اتصال أخري باستخدام ميزة AirDrop، فيما كشفت تقارير أن هذا الحد سيأتي قريبًا للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن AirDrop هي خدمة خاصة في أبل، ومتوفرة في أجهزة ماك و آي أو إس والأجهزة التي تعمل على نظام التشغيل الخاصة بأبل وتتيح الخدمة نقل الملفات بين أجهزة الشركة المختلفة عبر واي فاي و بلوتوث.

ووفقًا لمارك غورمان من Bloomberg ، ستطلق شركة أبل في النهاية حدًا مدته 10 دقائق لتلقي البيانات عبر AirDrop لجميع المناطق الجغرافية في وقت ما في عام 2023، وتماشياً مع هذا التطور، تم أيضًا رصد تعديل لإدخال حد أقصى مدته 10 دقائق في أحدث إصدار.

ويعني الحد الأقصى لمشاركة البيانات عبر AirDrop على أجهزة أيفون، أنه بعد 10 دقائق، سيتحول AirDrop من وضع "الجميع" إلى "جهات الاتصال فقط"، وهذا يعني أن أجهزة أيفون يمكنها فقط استقبال الملفات من مستخدمين عشوائيين لمدة تصل إلى 10 دقائق.

وفي السابق ، لم يكن هناك حد زمني إذا كان المستخدمون قد ضبطوا AirDrop على تلقي رسائل من "الجميع"، وعلاوة على ذلك ، بدلاً من "الجميع" ، يتوفر خيار "الجميع لمدة 10 دقائق" الآن.