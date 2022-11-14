شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماسك يوجه نقدا لازعا لسناتور أمريكى.. والأخير يرد: أصلح شركتك أو الكونجرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه السناتور إد ماركي من ولاية ماساتشوستس انتقادات جديدة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بعد أن تلقى ردًا لاذعًا على طلب المشرع للحصول على معلومات حول سياسات التحقق الجديدة في تويتر، حيث قال ماسك "ربما لأن حسابك الحقيقي يبدو وكأنه محاكاة ساخرة؟" قام ماسك بالتغريد صباح أمس الأحد بعد أن شارك ماركي خطابًا مؤخرًا أرسله ماركي ينتقد اشتراك الشركة الجديد بقيمة 8 دولارات شهريًا في Twitter Blue.

وتابع ماسك فى رده علي السناتور الأمريكي "ولماذا يوجد قناع PP الخاص بك !؟" في إشارة إلى صورة الملف الشخصي لماركي ، والتي تظهر السناتور يرتدي غطاء الوجه.

لم يتأثر ماركي برد ماسك، قائلا: "تخضع إحدى شركاتك إلى مرسوم موافقة لجنة التجارة الفيدرالية، هيئة مراقبة سلامة السيارات NHTSA تحقق في قضية أخرى، وقال "إنك تقضي وقتك في خوض المعارك على الإنترنت"، "أصلح شركاتك، أو الكونجرس سيقوم بالأمر " حسبما نقل موقع Engadget.

وتعود الأزمة الي رسالة كتبها ماركي علي تويتر منذ يومين، طلب خلالها من "ماسك"، أن يشرح كيف تمكنت صحيفة واشنطن بوست من إنشاء حساب تم التحقق منه ينتحل شخصيته، كذلك لماذا أبلغت نافذة منبثقة رسمية مستخدمي تويتر أن التحقق كان بسبب دور في الحكومة. أمام "ماسك" حتى 25 نوفمبر للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها كتابةً.

وعلقت تويتر التحقق من الحساب المدفوع بعد أقل من يومين من إطلاق اشتراك Blue الجديد. أثناء توفر الخدمة، استخدمها المتصيدون لانتحال شخصيات المشاهير والسياسيين والعلامات التجارية، مما أدى إلى حدوث فوضى على المنصة.

وادعى حساب واحد يتظاهر بأنه ليبرون جيمس أن نجم الدوري الاميركي للمحترفين طلب أن يتم تداوله من قبل لوس أنجلوس ليكرز. وأخرى دمرت مخزون شركة الأدوية Eli Lilly.

بينما لا يوجد يقين من أن تحذير ماركي سيترجم إلى إجراءات حكومية، أصبحت احتمالية الرد التنظيمي أكثر صلابة يوم الأحد بعد أن حصل الديمقراطيون على أغلبية في مجلس الشيوخ.

ماركي هو أيضًا عضو في اللجنة الفرعية للاتصالات والإعلام والنطاق العريض، وهي لجنة مجلس الشيوخ التي من المرجح أن توصي باتخاذ إجراء ضد تويتر.