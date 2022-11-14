شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يغرد باللغة العربية لأحد متابعيه: "سوف تفعل!" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رد إيلون ماسك الملياردير الأميركي ومالك منصة التواصل الاجتماعي تويتر على تغريدة باللغة العربية بعد توجيه انتقادات من جانب أحد المتابعين، حسبما نقلت CNBC.
وأعرب أحد متابعي ماسك في تغريدة باللغة الانجليزية (لكن حسابه يحمل اسم عربي) عن شكواه من وجود هاشتاجات باللغة العربية تحتوي الكثير من الإعلانات والتغريدات العشوائية، وهي التي تعرف بـspam.
وطالب المتابع للملياردير الأميركي شركة تويتر بضرورة إصلاح هذه المشكلة والتعامل مع الأمر بجدية.
ورد ماسك في تغريدة على هذه الانتقادات بالقول إن الشركة سوف تقوم بما هو ضروري لإصلاح هذه المشكلة، وذكر ماسك في رده أن الشركة: "سوف تفعل".