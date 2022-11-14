شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يغرد باللغة العربية لأحد متابعيه: "سوف تفعل!"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد إيلون ماسك الملياردير الأميركي ومالك منصة التواصل الاجتماعي ‏تويتر ‏على تغريدة باللغة العربية بعد توجيه انتقادات من جانب أحد المتابعين، حسبما نقلت CNBC.

وأعرب أحد متابعي ماسك في تغريدة باللغة الانجليزية (لكن حسابه يحمل اسم ‏عربي) عن شكواه من وجود هاشتاجات باللغة العربية تحتوي الكثير من ‏الإعلانات والتغريدات العشوائية، وهي التي تعرف بـspam‏.‏

وطالب المتابع للملياردير الأميركي شركة ‏تويتر بضرورة إصلاح هذه المشكلة ‏والتعامل مع الأمر بجدية.‏

ورد ماسك في تغريدة على هذه الانتقادات بالقول إن الشركة سوف تقوم بما هو ‏ضروري لإصلاح هذه المشكلة، وذكر ماسك في رده أن الشركة: "سوف تفعل".‏