علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إيلون ماسك يغرد باللغة العربية لأحد متابعيه: "سوف تفعل!"‏

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يغرد باللغة العربية لأحد متابعيه: "سوف تفعل!"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد إيلون ماسك الملياردير الأميركي ومالك منصة التواصل الاجتماعي ‏تويتر ‏على تغريدة باللغة العربية بعد توجيه انتقادات من جانب أحد المتابعين، حسبما نقلت CNBC.

 

وأعرب أحد متابعي ماسك في تغريدة باللغة الانجليزية (لكن حسابه يحمل اسم ‏عربي) عن شكواه من وجود هاشتاجات باللغة العربية تحتوي الكثير من ‏الإعلانات والتغريدات العشوائية، وهي التي تعرف بـspam‏.‏

 

وطالب المتابع للملياردير الأميركي شركة ‏تويتر بضرورة إصلاح هذه المشكلة ‏والتعامل مع الأمر بجدية.‏

 

ورد ماسك في تغريدة على هذه الانتقادات بالقول إن الشركة سوف تقوم بما هو ‏ضروري لإصلاح هذه المشكلة، وذكر ماسك في رده أن الشركة: "سوف تفعل".‏

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا