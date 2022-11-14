شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تكشف عن أجيال جديدة من الصواريخ ستستخدم فى البرنامجين القمرى والمريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصين في معرض Airshow China الدولي للطيران الذي يقام حاليا في محافظة غواندون الجنوبية الصينية جيلا جديدا من الصواريخ المخصصة لتحقيق البرنامج القمري الصيني القومي، حسبما نقلت RT.

وبلغ طول الصاروخ 90 مترا، ووزنه عند الإقلاع 2.1 ألف طن. وبمقدوره أن ينقل 27 طنا من الحمولة إلى مدار القمر و70 طنا إلى مدار الأرض.

ويتوقع أن تنطلق البعثة القمرية الأولى باستخدام الصاروخ المذكور بحلول عام 2027.

وقال العضو في الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الصواريخ، جاو سنغو، إن معرض الطيران كشف كذلك عن مجسم من الصاروخ الأقوى الذي بمقدوره نقل 150 طنا إلى مدار الأرض و50 طنا من الحمولة إلى مدار القمر و35 طنا من الحمولة إلى مدار المريخ.

ولا يزال الصاروخ الأخير على قيد التصميم، ويتوقع أن يتم إطلاقه، حسب العضو في الأكاديمية الصينية، بحلول عام 2030.