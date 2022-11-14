شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تنتقل إلى إنتاج الأقمار الصناعية على دفعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الأخصائيون في شركة "أنظمة الأقمار الصناعية المعلوماتية" الروسية على تصنيع منصة متعددة الوحدات ستسمح بالانتقال إلى إنتاج الأقمار الصناعية على دفعات.

وأفاد بذلك مدير عام الشركة، يفغيني نيستيروف، في حديث أدلى به الأربعاء 10 نوفمبر لوكالة "تاس" الروسية، حسبما نقلت RT.

وأوضح أن شركته بصدد تصنيع منصات فضائية متعددة المهام تتخصص كل وحدة من وحداتها في تشغيل أجهزة معيّنة مثل وحدة الأجهزة الميكانيكية وقطاع الأجهزة الكهربائية والوحدة الحرارية وما إلى ذلك.

وحسب مدير عام الشركة فإن كل وحدة ستخضع في المرحلة الأولى لدورة معالجة كاملة على الأرض، ثم يتم اختبارها ونقلها إلى خط التجميع حيث تنتج المنصات على دفعات.

وتسمح تلك التكنولوجيا بإنتاج 50 قمرا صناعيا بوزن يتراوح بين 500 و1000 كيلوغرام كل عام.

وأشار نيستيروف إلى أن شركته تخطط لاستخدام هذه التكنولوجيا في إنتاج الأقمار الصناعية "سكيث" و"غونيتس – إم 1" للاتصال والإنترنت الفضائي، فضلا عن إنتاج أجيال جديدة من الأقمار الصناعية "غلوناس" للملاحة الفضائية.