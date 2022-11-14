شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية مشاركة كلمة مرور الـ Wi-Fi من هاتفك الأيفون مع الآخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد كلمة مرور Wi-Fi أمرًا مطلوبًا تمامًا، فإذا كان الشخص يستضيف أشخاصًا في المنزل ، فمن المحتمل أن ينتهي الأمر بمعظم الأشخاص بطلب كلمة مرور Wi-Fi، ويحتوي أيفون على ميزة تسمح للأشخاص بمشاركة كلمة مرور Wi-Fi الخاصة بهم.

ويمكن للمستخدمين مشاركة كلمة المرور الخاصة بهم ليس فقط مع مستخدمي أيفون ولكن مع مستخدمي iPad أو أيفون أو MacBook أيضًا، وإذا كنت تتساءل كيف؟ اتبع هذه الخطوات ولكن قبل ذلك ، إليك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار:

- تأكد من أن كلا الجهازين بهما أحدث إصدار من iOS أو iPadOS أو macOS.

- إذا أراد أحد مشاركة كلمة مرور Wi-Fi الخاصة به مع الآخرين ، فتأكد من وجودهم في قائمة جهات الاتصال

- يجب أن يتم تشغيل Wi-Fi و Bluetooth في كلا الجهازين

- قم بتبديل نقطة الاتصال الشخصية على أي من الأجهزة ، إذا كانت قيد التشغيل

- تأكد من حفظ عنوان البريد الإلكتروني الذي يستخدمه الشخص لمعرف Apple الخاص به في جهات اتصال الشخص الآخر.

- تأكد أيضًا من حفظ عناوين بريدهم الإلكتروني في جهات الاتصال الخاصة بك.

- تأكد من أن الجهاز (الجهاز الذي يشارك كلمة المرور) مفتوح ومتصل بشبكة Wi-Fi.

- احتفظ بجهاز الشخص الآخر بالقرب منك ، ضمن نطاق Bluetooth و Wi-Fi.

الآن ، اتبع هاتين الخطوتين البسيطتين لمشاركة كلمة مرور Wi-Fi

- حدد شبكة Wi-Fi على الجهاز الذي تريد توصيله.

- الآن على الجهاز ، انقر فوق مشاركة كلمة المرور ، ثم انقر فوق تم.

ضع في اعتبارك أن الخيار لن يظهر ما لم وحتى يتم حفظ عنوان البريد الإلكتروني للشخص في جهات الاتصال الخاصة بك، لذا فهذه ليست ميزة "تلقائية" ستظهر في أي وقت أو في كل مرة وتعمل مع مجموعة مختارة من الأشخاص فقط.