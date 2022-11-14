شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية تنزيل أرشيف بيانات تويتر الخاصة بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في هذه الأيام ، يبدو أن هناك اضطرابات شبه يومية على موقع تويتر، لذا إذا كنت تفكر في ترك الشبكة الاجتماعية، أو قد تكون عازمًا على البقاء ومعرفة ما سيحدث، ففي كلتا الحالتين، عندما يواجه أحد التطبيقات عبر الإنترنت هذا النوع من الضجة، فمن الأفضل عادةً الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بياناتك - فقط في حالة حدوث ذلك، وفي حالة تويتر، هذا يعني تنزيل أرشيف لبياناتك.

ووفقًا لصفحة دعم تويتر، سيتضمن أرشيفك معلومات حسابك، والمحفوظات، وأي تطبيقات وأجهزة استخدمتها للوصول إليه، وأي حسابات قمت بحظرها أو كتمها، وجميع الاهتمامات وبيانات الإعلانات الأخرى التي أدرجها تويتر لك، وتاريخ تغريدتك.

ومن السهل جدًا تقديم طلب لتنزيل المواد المؤرشفة في تويتر.

- في تطبيق الويب، انتقل إلى القائمة اليمنى وانقر فوق المزيد، في تطبيق الهاتف المحمول، انقر فوق الرمز الشخصي الخاص بك في الزاوية اليسرى العليا.

- حدد الإعدادات والدعم> الإعدادات والخصوصية> حسابك (أو ، إذا كنت في عجلة من أمرك ، يمكنك فقط استخدام هذا الرابط.)

- انقر فوق تنزيل أرشيف لبياناتك، قد يُطلب منك التحقق من حسابك.

- انقر فوق طلب أرشيف.

- وفقًا لـ تويتر، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 24 ساعة قبل أن تتلقى الرابط الذي سيسمح لك بتنزيل بيانات الأرشيف الخاصة بك.

بمجرد حصولك على جميع بياناتك ، يمكنك اختيار ترك حسابك - أو عدم تركه. مهما حدث ، على الأقل لديك الآن سجل لوقتك على تويتر.