شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أذكى من أينشتاين وتحمل الكثير من الكراهية.. ماذا قال المقربون من ماسك عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلت دوللي سينج، التي عملت في سبيس إكس من عام 2008 إلى عام 2013، بتعليقات مهمة عن إيلون ماسك، أغنى رجل في التاريخ وعملاق التكنولوجيا، في فيلم وثائقي لقناة BBC بعنوان The Elon Musk Show، والذي يستخدم مقابلات مع عائلة ماسك وأصدقائه وموظفيه السابقين وأعدائه لشرح صعوده ليصبح أغنى رجل في العالم.

وفقًا لما ذكره موقع "business insider"، فإنه في الحلقة الثانية ، قالت سينج إنها تعتقد أن ماسك أذكى من أينشتاين، مضيفة "يجب اعتبار إيلون ماسك مزيجًا من ألبرت أينشتاين ونيكولا تسلا وجون دي روكفلر".

وأوضحت: "لقد تعلم كل شيء عن تسلا وآينشتاين. لقد تعلم كل شيء يعرفه ويحاول الارتقاء به إلى المستوى التالي"، مضيفة "أعتقد أنه أقرب شيء لدينا إلى هذا النوع من الشخصيات في يومنا هذا وفي عصرنا."

واشتهر ألبرت أينشتاين بنظريته النسبية التي أحدثت ثورة في فهمنا للمكان والزمان والجاذبية والكون، فيما حقق نيكولا تسلا العديد من الابتكارات في إنتاج ونقل وتطبيق الطاقة الكهربائية، وأطلق ماسك اسمه على شركته للسيارات الكهربائية، وكان جون دي روكفلر أحد أغنى رجال العالم وفاعل خير.

أضافت سين: "عندما تنوي القيام بشيء صعب للغاية مثل ما فعله ماسك، سيكون هناك الكثير من الأيام الصعبة التي تصاحب ذلك."

كما ظهرت والدة قطب التكنولوجيا، ماي، في الفيلم الوثائقي. وصفته بأنه "عبقري"، لكن رغم إعجاب الكثيرين بإنجازاته، اعترفت بأن "لا أحد يريد أن يكون هو".

قالت ماي: "مع هذه الشركات، يحصل على الكثير من الكراهية"، مضيفة "توقف عن أن تكون لئيمًا معه".

فيما قال والده إيرول، البالغ من العمر 76 عامًا، إن ماسك كان يحب القراءة عندما كان أصغر سنًا، وخاصة عن الإسكندر الأكبر.