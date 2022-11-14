شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكن للبشر البقاء على قيد الحياة فى ليلة على القمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط العديد من الدول لاستراتيجيات استكشاف القمر الخاصة بها، ولكن ما أفضل طريقة للبقاء على قيد الحياة في الليل القمري تمنح مهندسي الفضاء فرصة لاستيطان القمر؟ تتضمن دورة القمر أربعة عشر يومًا أرضيًا من ضوء الشمس المستمر متبوعًا بأربعة عشر يومًا من الظلام المستمر والبرد الشديد.

ووفقًا لما ذكره موقع "Space"، نظرًا لعدم وجود جو معتدل، يمكن أن تتراوح درجات الحرارة على سطح القمر من 248 درجة فهرنهايت (120 درجة مئوية) خلال النهار إلى سالب 292 فهرنهايت (ناقص 180 درجة مئوية) أثناء الليل، ويمكن أن تكون المناطق المظللة بشكل دائم (PSR) على القمر أكثر برودة، حيث تنخفض إلى 400 درجة فهرنهايت (ناقص 240 درجة مئوية).

كل هذه الإيجابيات والسلبيات تضيف ما يصل إلى واحدة من أكثر التحديات البيئية إلحاحًا التي ستواجهها رحلات القمر المستقبلية، وإن الحصول على إقامات بشرية أطول واكتسابها، ربما الحصول على مكانة دائمة، سيعني السيطرة على بيئة القمر الصعبة.

قال دين إيبلير، كبير علماء القمر في The Aerospace Corporation، إن البقاء على قيد الحياة ليلاً على القمر ليس فقط قضية رئيسية لموقع القطب الجنوبي للقمر، ولكن لأي مكان نريد أن نكون فيه على القمر لفترة أطول من النهار القمري".

قال إيبلير: "لا تقوم بعمل جيولوجيا ميدانية في الليل، ولكن من المحتمل أن يكون هذا هو الوقت المناسب للقيام بالأنشطة" الداخلية "، مثل علوم الحياة، وتحليل العينات وإعدامها، وأعمال الهندسة / الصيانة."

وقال إن هذه مهام لا يتم تنفيذها في الغالب خلال النهار عندما ينخرط أفراد الطاقم في زيادة عمليات السير على سطح القمر إلى الحد الأقصى.

فيما قال فيليب ميتزجر، عالم الكواكب في معهد فلوريدا للفضاء بجامعة سنترال فلوريدا، إن التعامل مع البرودة الشديدة لا ينبغي أن يكون مشكلة صعبة الحل، فمع القليل من الطاقة والعزل الجيد، يمكن للمركبة أن تبقى دافئة.

حافظت مركبة نيو هورايزونز الفضائية على إلكترونياتها في درجة حرارة الغرفة حتى عندما كانت بعيدة عن الشمس في بلوتو".

لكن القضية الأساسية هي أين يمكننا الحصول على الطاقة على القمر؟

أوضح ميتزجر، "إن وحدات التسخين المشعة (RHUs) يمكن وضعها على السيارة في نقاط مناسبة"، فيتصور "جهاز قائمًا بذاته يتمتع بسعة بطارية كافية لتوفير "الدفء الدائم" أثناء الليل"، ومازال البحث قائما على تجاوز هذه الصعاب في مصلحة الرواد.