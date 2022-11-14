شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ماسك مخطئ 100٪ لكون تويتر أكبر محرك للضغطات على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض إيلون ماسك للسخرية على نطاق واسع بعد زعمه أن تويتر كان المحرك الأكبر لـ "الضغطات" على مواقع الويب الأخرى على الإنترنت، ففي تغريدة أشار المالك الجديد لموقع تويتر إلى أن المنصة هي أكبر مصدر للإحالات إلى مواقع الويب الأخرى.

وفقًا لما ذكره موقع "business insider"، كان يرد ماسك على نقاش أثاره Matt Taibbi إن 10 دقائق في بودكاست "The Joe Rogan Experience" تستحق عامًا من التغريدات، فأجاب ماسك: "ينقل تويتر عددًا هائلاً من النقرات إلى مواقع الويب/ التطبيقات الأخرى..أكبر محرك للنقرات على الإنترنت حتى الآن".

وتعرض لانتقادات حيث أشار المستخدمون إلى أن فيسبوك كان المولد الرئيسي لحركة المرور لمواقع أخرى.

غرد توم كواتس، أحد مطوري المنتجات: "خطأ بنسبة 100٪..خطأ محرج، أعني أنه حتى لو تجاهلت محركات البحث، فهذا خطأ".

شارك كواتس دراسة من Datereportal والتي اقترحت أن تويتر أنتج 7.7 ٪ من إحالات الوسائط الاجتماعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في يناير، وهي جزء بسيط من 74.1 ٪ من الضغطات من فيس بوك.

كما احتل موقع تويتر المرتبة التاسعة من حيث عدد الزيارات من حيث جميع مواقع الويب.

وقالت كلير دياز أورتيز ، الموظفة السابقة في تويتر، إن هذا الادعاء كاذب، ولم تبيع الشركة نفسها للمعلنين من خلال الضغطات لأنه كان من المعروف أن لديهم عددًا أقل بكثير من مواقع مثل فيسبوك.

يبحث ماسك عن طرق لجعل تويتر مربحًا بعد أن قال الأسبوع الماضي إن الشركة تخسر 4 ملايين دولار يوميًا، وقام بتسريح حوالي 3700 من موظفي Twitter بعد استحواذه.

وانتهت محاولته الأولى لتوليد إيرادات جديدة، إطلاق التحقق مقابل 8 دولارات، بمهزلة حيث تسبب المستخدمون في إحداث فوضى في انتحال شخصيات رئيسية مثل جورج بوش وتوني بلير، وكذلك شركات مثل لوكهيد مارتن.

وبحسب ما ورد روج ماسك منذ ذلك الحين لفكرة وضع موقع الويب بالكامل خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع، وقد طرح بالفعل إمكانية الإفلاس في أول لقاء له مع موظفي تويتر.