شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ذراع روبوتية جديدة من أمازون تستخدم الذكاء الاصطناعى للتعرف على ملايين المنتجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الذراع الروبوتية الجديدة لشركة أمازون قادرة على التعامل مع ملايين العناصر الفريدة وفرزها، وهي علامة فارقة بالنسبة لعملاق التجارة الإلكترونية، والتى قد تحل يومًا ما محل عدد كبير من العاملين في المستودعات البشرية، حيث يتم تشغيل الذراع الروبوتية، التي يطلق عليها اسم Sparrow، بمزيج من الذكاء الاصطناعي ورؤية الكمبيوتر، الذى يكون قادر على التقاط ونقل العناصر التي تختلف في الشكل والحجم والملمس.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه على الرغم من أن الشركة لطالما تميزت بمجموعة من الأتمتة المختلفة في مراكز الإنجاز العملاقة الخاصة بها، فإن Sparrow هو أول روبوت أمازون قادر على تمييز الكثير من العناصر، وفي العام الماضي، اختار موظفو أمازون - بمساعدة الأدوات التكنولوجية والأتمتة - ما يقرب من 5 مليارات حزمة أو تخزينها أو تعبئتها، أو أكثر من 13 مليون حزمة يوميًا.

قالت الشركة لشبكة CNBC إن الذراع الآلية يمكنها تحديد حوالي 65٪ من إجمالي مخزون أمازون، وقبل هذا الاختراع، كان بإمكان العاملين من البشر فقط تقديم هذا النوع من التعريف الأكثر دقة للمنتجات.

تنص الشركة على أن تقنية الروبوتات تمكن القوى العاملة لديها من "العمل بذكاء وليس بجدية أكبر" و "العمل بكفاءة وأمان".

وقالت الشركة في منشور على مدونة: "من خلال العمل مع موظفينا، سيتولى Sparrow مهام متكررة، مما يمكن موظفينا من تركيز وقتهم وطاقتهم على أشياء أخرى، مع تعزيز السلامة أيضًا".

وأضافت الشركة، "في الوقت نفسه، سيساعدنا Sparrow في تعزيز الكفاءة من خلال أتمتة جزء مهم من عملية الإنجاز لدينا حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمة للعملاء."