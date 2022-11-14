شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن تحديث لبرنامج Nest Wifi Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت جوجل إنها بصدد طرح تحديث لبرنامج Nest Wifi Pro الجديد مطلع الأسبوع المقبل لمعالجة بطء سرعات الإنترنت التي يعاني منها بعض المستخدمين. وقال سانجاي نورونها، رئيس منتج جوجل Nest Wifi ، إن الشركة "تحقق حاليًا في تقارير عدد صغير من المستخدمين الذين يعانون من سرعات إنترنت منخفضة على أجهزة توجيه Nest Wifi Pro" ، وأن "فرقها تعمل على طرح إصلاح." حسبما نقلت ذا فيرج.

أطلقت جوجل جهاز التوجيه الشبكي Nest Wifi Pro بقيمة 199 دولارًا الشهر الماضي أثناء الترويج لدعم شبكة Wi-Fi 6E الأسرع التي من المفترض أن تتيح سرعات تصل إلى 5.4 جيجابت في الثانية (نظرًا لأن خطة الإنترنت الخاصة بك تدعم ذلك). كما أنه يفتح نطاقًا بسرعة 6 جيجاهرتز يساعد في تخفيف ازدحام الشبكة ، ويقوم تلقائيًا بضبط "أداء الشبكة لتقليل الانقطاعات".

ولكن لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تظهر التقارير على منتدى مجتمع Google Nest حول مشكلة تتسبب في تحديد سرعات تنزيل وتحميل تتراوح في أي مكان من 40 ميجابت في الثانية إلى 90 ميجابت في الثانية.

قال العديد من المستخدمين إن جهاز Nest Wifi Pro القديم ، الذي يدعم Wi-Fi 5 فقط ، تفوق على الجهاز الجديد ، كما ذكرت 9to5Google لأول مرة.

ومع ذلك لا يواجه كل من اشترى جهاز التوجيه الجديد هذه المشكلات. كما أكدت جوجل ، فإنه يؤثر في الغالب على المستخدمين في المملكة المتحدة باستخدام بروتوكول من نقطة إلى نقطة عبر شبكات إيثرنت (PPPoE).

يستخدم هذا النظام من قبل العديد من مزودي خدمة خط المشترك الرقمي (DSL) ويتضمن الحاجة إلى تكوين جهاز التوجيه الخاص بك باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور قبل أن تتمكن من الاتصال بالإنترنت.

بناءً على التقارير الواردة في المنتدى ، يبدو أن المشكلة تؤثر أيضًا على المستخدمين في الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من أوروبا ، بالإضافة إلى مستخدمي الألياف.

لم تحدد جوجل بالضبط سبب انخفاض السرعات ، ولكن نأمل أن يحلها تحديث البرنامج القادم (على الأقل لأولئك الذين اختاروا عدم إعادة الجهاز الآن).