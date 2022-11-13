شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. مايكروسوفت تؤكد وجود مشكلة تؤثر على أداء الألعاب على أنظمة Windows 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة مايكروسوفت أن تحديث الإصدار 22H2 لنظام التشغيل Windows 11 يسبب بعض مشكلات أداء الألعاب على بعض الأنظمة، حيث أبلغ العديد من المستخدمين الذين قاموا بالفعل بتثبيت التحديث الجديد عن أخطاء واجهوها مع بعض الألعاب والتطبيقات، وقامت الشركة العملاقة الآن بتحديث مدونتها الرسمية لتأكيد المشكلات ولم تشرح سبب المشكلات فحسب ، بل قدمت أيضًا حلاً مؤقتًا.

لماذا يتسبب التحديث الأخير في حدوث أخطاء؟

وفقًا لمقالة المدونة ، قد يتسبب تحديث Windows 11 الإصدار 22H2 في تقديم بعض الألعاب والتطبيقات لأداء ضعيف ومشكلات متعثرة، وتوضح مايكروسوفت أن الألعاب المتأثرة تقوم عن طريق الخطأ بتنشيط ميزات تصحيح أخطاء أداء وحدة معالجة الرسومات والتي لا يقصد الوصول إليها من قبل المستخدمين النهائيين.





كيف استجابت مايكروسوفت لهذه المشكلات؟قامت مايكروسوفت بتعليق مؤقت لأجهزة الكمبيوتر المتأثرة لمنع الخطأ من التسبب في المزيد من المشاكل للأنظمة المعنية، وسيؤدي هذا التعليق الداخلي إلى منع أجهزة الكمبيوتر من تثبيت التحديث. علاوة على ذلك ، لن يسمح هذا التعليق للنظام بتقديم ترقية إلى أحدث إصدار من Windows 11.

وشاركت الشركة حلاً مؤقتًا في الوقت الحالي، وفي الوقت نفسه ، تعمل على تطوير إصلاح دائم لهذا الخطأ. كما حثت مايكروسوفت مستخدمي Windows 11 (المتأثرين بالخطأ) على عدم تثبيت تحديث الإصدار 22H2 على أنظمتهم حتى تقوم الشركة يدويًا بإصلاح المشكلة بشكل دائم.

ومع ذلك ، إذا كنت قد قمت بالفعل بتحديث جهاز الكمبيوتر الخاص بك الذي يعمل بنظام Windows 11 بأحدث إصدار وتواجه أيضًا المشكلة ، فيمكنك محاولة تحديث التطبيقات المتأثرة إلى أحدث إصداراتها لإصلاح المشكلة مؤقتًا.

وطلبت مايكروسوفت أيضًا من المستخدمين التشاور مع مطوري التطبيقات المتأثرة إذا كانوا يشكون في تحديث هذه الألعاب والتطبيقات إلى أحدث إصداراتها المتاحة، وفي معظم الحالات ، سيتم تحديث التطبيقات مباشرة عند فتحها أو سيتم تحديثها تلقائيًا من المتجر الذي تم شراؤه.