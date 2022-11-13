شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طائرة الفضاء X-37B التابعة للجيش الأمريكى تهبط بنجاح محطمة الرقم القياسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أخيرًا المهمة السادسة التي حطمت الرقم القياسي لطائرة الفضاء X-37B التابعة للجيش الأمريكي، حيث هبطت الطائرة الروبوتية X-37B في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا (KSC) في فلوريدا أمس 12 نوفمبرالساعة.

كانت المركبة المجنحة قد أمضت أكثر من أربعة أشهر في المدار، أطول من أي رحلة سابقة لـ X-37B، وفقاً لموقع space.

كما حملت الطائرة الفضائية التي صنعتها بوينج وحدة خدمة في المهمة المكتملة حديثًا، وهي الأولى لبرنامج X-37B التابع لقوة الفضاء الأمريكية،

يشبه X-37B مكوك الفضاء المتقاعد الآن التابع لناسا ولكنه أصغر بكثير، حيث يبلغ طوله 29 قدمًا (8.8 مترًا) فقط من الأنف إلى الذيل، كان طول مكوك الفضاء 122 قدمًا (37 مترًا) وتم تجريبه.

يُعتقد أن القوة الفضائية الأمريكية تمتلك مركبتين من طراز X-37B، وكلاهما قدمته شركة Boeing، حتى الآن قام الثنائي برسم ست بعثات مدارية، كل منها معروف بواسطة الرمز OTV ("مركبة الاختبار المدارية").

وصفت Space Force و Boeing الطائرة X-37B بأنها منصة اختبار في الأساس؛ تتيح المركبة للباحثين معرفة كيفية عمل الحمولات في بيئة الفضاء ثم فحصها بعد ذلك على الأرض.

حملت OTV-6 أيضًا FalconSat-8، وهو قمر صناعي صممه طلاب في أكاديمية القوات الجوية الأمريكية يحمل خمس حمولات تجريبية خاصة به، وقال ممثلو شركة Boeing في بيان:" إن X-37B نشرت FalconSat-8 في أكتوبر 2021، ولا يزال القمر الصناعي في مداره اليوم.

حمل OTV-6 أيضًا بعض تجارب ناسا المعروفة، اختبر أحدهم كيفية تأثير إشعاع الفضاء على بذور النباتات، وقاس آخر كيف تستجيب المواد المختلفة لبيئة الفضاء.

قال الجنرال تشانس سالتزمان، رئيس العمليات الفضائية في القوة الفضائية، في نفس البيان:" القوة الفضائية تسلط هذه المهمة الضوء على تركيز القوة الفضائية على التعاون في استكشاف الفضاء وتوسيع الوصول منخفض التكلفة إلى الفضاء لشركائنا، داخل وخارج قسم القوات الجوية، هي جزء من سلاح الجو الأمريكي، مثل سلاح مشاة البحرية جزء من البحرية.

بينما سجل OTV-6 رقماً قياسياً جديداً لمدة المهمة لبرنامج X-37B، إلا أنه لم يقترب من علامة الرحلات الفضائية الإجمالية.

تعمل بعض أقمار رصد الأرض والاتصالات في مدار حول الأرض لمدة عقد أو أكثر، على سبيل المثال، وظلت محطة الفضاء الدولية مشغولة باستمرار من قبل أطقم رواد الفضاء الدوارة منذ نوفمبر 2000، ولا يزال مسبار ناسا Voyager 1 و Voyager 2 يعملان في الفضاء بين النجوم بعد أكثر من 45 عامًا من انطلاقهما.