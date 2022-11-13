شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تفاصيل اختفاء مليار دولار من أموال عملاء بورصة العملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المصدرون لرويترز إن مؤسس البورصة "سام بانكمان فريد" حوّل سرا 10 مليارات دولار من أموال العملاء من FTX إلى شركة Alameda Research التجارية التابعة له.

وقالوا إن نسبة كبيرة من هذا المجموع قد اختفت منذ ذلك الحين، وقدر أحد المصادر المبلغ المفقود بحوالي 1.7 مليار دولار، وقال الآخر إن الفجوة كانت بين 1 مليار دولار و 2 مليار دولار، في حين أنه من المعروف أن FTX نقلت أموال العملاء إلى Alameda، وتم الإبلاغ عن الأموال المفقودة لأول مرة، وفقاً لموقع gadgets360.

تم الكشف عن الثغرة المالية في السجلات التي قدمها Bankman-Fried مع كبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين يوم الأحد الماضي، وفقًا للمصدرين، وقالوا إن السجلات قدمت وصفاً محدثاً للوضع في ذلك الوقت، وشغل كلا المصدرين مناصب رفيعة في FTX حتى هذا الأسبوع، وقالا إنه تم اطلاعهما على الشؤون المالية للشركة من قبل كبار الموظفين.

تقدمت FTX ومقرها جزر البهاما بطلب الإفلاس يوم الجمعة الماضية بعد اندفاع عمليات سحب العملاء في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث فشلت صفقة إنقاذ مع بورصة منافسة Binance، مما عجل بانهيار العملة المشفرة الأكثر شهرة في السنوات الأخيرة.

وفي رسائل نصية لرويترز قال بانكمان-فريد إنه لا يتفق مع وصف التحويل البالغ 10 مليارات دولار، وقال "لم ننقل سرا" وأضاف دون الخوض في التفاصيل "ارتبكنا في التسمية الداخلية وأخطأنا في قراءتها".

في تغريدة يوم الجمعة، قال بانكمان-فريد: "لقد صدمت لرؤية الأشياء تتكشف بالطريقة التي حدث بها في وقت سابق من هذا الأسبوع، سأكتب قريبًا مشاركة أكثر اكتمالاً عن المسرحية عن طريق اللعب".

كانت الخسائر في Alameda هي جوهر مشاكل FTX التي لم يكن معظم المديرين التنفيذيين في FTX على علم بها، حسبما أفادت رويترز سابقًا.

ارتفعت عمليات سحب العملاء يوم الأحد الماضي بعد أن قال Changpeng Zhao، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات الرقمية العملاقة Binance، إن Binance ستبيع حصتها بالكامل في التوكن الرقمي الخاص بـ FTX، بقيمة لا تقل عن 580 مليون دولار، بسبب الاكتشافات الأخيرة.

في يوم الأحد، عقد بانكمان-فريد اجتماعًا مع العديد من المديرين التنفيذيين في عاصمة جزر البهاما ناسو لحساب مقدار التمويل الخارجي الذي يحتاجه لتغطية نقص FTX، حسبما قال الشخصان المطلعين على الشؤون المالية لشركة FTX، وأكد بانكمان فرايد لرويترز أن الاجتماع عقد.

أظهر بانكمان-فريد العديد من جداول البيانات لرؤساء الفرق التنظيمية والقانونية للشركة والتي كشفت أن FTX قد نقلت حوالي 10 مليارات دولار من أموال العملاء من FTX إلى Alameda، حسبما قال الشخصان، وقالوا إن جداول البيانات تعرض مقدار الأموال التي أقرضتها FTX لشركة Alameda وما تم استخدامه من أجله.

وقالت المصادر إن الوثائق أظهرت أن ما بين مليار وملياري دولار من هذه الأموال لم يتم احتسابها ضمن أصول Alameda، ولم توضح جداول البيانات إلى أين تم نقل هذه الأموال، وقالت المصادر إنهم لا يعرفون ماذا حل بها.

في فحص لاحق، علمت فرق FTX القانونية والمالية أيضًا أن بانكمان-فريد نفذ ما وصفه الشخصان بأنه "باب خلفي" في نظام الدفاتر الخاص بشركة FTX، والذي تم إنشاؤه باستخدام برنامج مفصل.

قالوا إن "الباب الخلفي" سمح لبنكمان فرايد بتنفيذ أوامر يمكن أن تغير السجلات المالية للشركة دون تنبيه الآخرين، بما في ذلك المدققون الخارجيون، وقالوا إن هذا الإعداد يعني أن نقل 10 مليارات دولار من الأموال إلى Alameda لم يؤدي إلى امتثال داخلي أو إشارات حمراء في المحاسبة في FTX.

ونفى بانكمان-فرايد في رسالته النصية لرويترز تنفيذ "باب خلفي".

قال مصدر مطلع على التحقيق لرويترز يوم الأربعاء إن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقق في طريقة تعامل FTX.com مع أموال العملاء، وكذلك أنشطة الإقراض بالعملات المشفرة، وقال المصدر إن وزارة العدل ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع تحققان أيضا.

كان إفلاس FTX بمثابة انعكاس مذهل لـ بانكمان-فرايد، وأنشأ اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا FTX في عام 2019 وقادها لتصبح واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة، حيث تراكمت ثروة شخصية تقدر بحوالي 17 مليار دولار، وبلغت قيمة FTX في يناير 32 مليار دولار، مع المستثمرين بما في ذلك SoftBank و BlackRock.

أحدثت الأزمة أصداء في عالم العملات المشفرة، مع انخفاض أسعار العملات الرئيسية، ويؤدي انهيار FTX إلى إجراء مقارنات مع الانهيارات التجارية الكبرى السابقة.

قالت FTX يوم الجمعة إنها سلمت السيطرة على الشركة إلى John J Ray III، متخصص إعادة الهيكلة الذي تعامل مع تصفية Enron - واحدة من أكبر حالات الإفلاس في التاريخ.