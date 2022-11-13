شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "كواي" يعقد شراكة مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لتزويد مستخدميه بتجربة استثنائية على السجادة الحمراء وخارجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ضوء الشراكة التي وقعها مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 44، سيقدم تطبيق "كواي" المنصة الرائدة عالميا في مجال مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، مجموعة مختلفة من الأنشطة المتميزة – سواء على السجادة الحمراء أو خارجها – وذلك من أجل توفير تجربة حصرية وشاملة لمستخدميه ومواصلة إلهام الجيل القادم من الممثلين وصناع الأفلام.

وفي 5 نوفمبر 2022، أطلقت المنصة حملة "Film on Kwai"، حيث تتحدى الحملة التي تستمر حتى 15 نوفمبر 2022، الجماهير على مشاركة مقطع فيديو تحت هاشتاج FilmOnKwai# يظهرون خلالها مهاراتهم في التصوير السينمائي ويعكسون شغفهم تجاه صناعة الأفلام والسينما. وبمشاركتهم في الحملة، سيسلطون الضوء على بعض المشاهد والشخصيات والأعمال الفنية الأكثر شهرة في مجال السينما والفن.

وبوضعه الإبداع والأعمال عالية الجودة كأولوية قصوى، وتماشياً مع مهمته المتمثلة في تمكين المواهب الناشئة دائمًا، سيوفر "كواي" لصانع المحتوى الذي يكون مقطع الفيديو الخاص به هو الأعلى مشاهدة في هذه الحملة، فرصة حضور الحفل الختامي لـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وستُمكّن هذه الحملة الفائز من الاستمتاع بالمهرجان، والتفاعل مع المشاهير المفضلين لديه، بينما يواصل صناعة ومشاركة القصص التي يحبها والتفاعل مع المشاهير المفضلين لديه، وعيش تجربة فريضة من نوعها مع مواصلة صناعة ومشاركة القصص التي يحبها.

وباعتباره الشريك الرئيسي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمقرر انطلاقه في 13 نوفمبر، سيوفر "كواي" أيضا العديد من الأنشطة فى المهرجان.

وسيوفر تطبيق "كواي" خلال الحدث تقنية تصوير "glambot" – كاميرا التصوير عالية الدقة والسرعة التي تلتقط الصور بالحركة البطيئة – والتي سيستمتع بها أشهر نجوم السينما العربية. وبالإضافة إلى ذلك وبناء على شراكته السابقة والناجحة مع أحد أكثر الشخصيات تأثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، سيتعاون "كواي" مرة أخرى مع أحمد رأفت "مذيع الشارع" والذي سيتحدى المشاهير للمشاركة في لعبة "قول أميم" وهي لعبة بطاقات ميمز مصرية، ويظهر رأفت من خلالها أسلوبه الكوميدي في إجراء المقابلات على السجادة الحمراء.

وتوفر الشراكة التي وقعها "كواي" مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المهرجان الرائد في مجال الترفيه وأحد أشهر المهرجانات السينمائية، مقياسًا مهمًا للدور الذي تلعبه المنصة في تمكين صناع المحتوى وتسريع رحلتهم نحو الشهرة والنجاح. كما أنها بمثابة شهادة على مكانتها كلاعب رئيسي في عالم الإعلام والترفيه والثقافة.

لتحميل تطبيق "كواي" والمشاركة في الحملة والاطلاع على آخر أخبار مشاركة "كواي" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي "CIFF"، قم بزيارة الروابط التالية: