شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سرقة 515 مليون دولار من بورصة العملات المشفرة المنهارة FTX فى ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف محققو الإنترنت اختفاء 515 مليون دولار من حسابات بورصة العملات المشفرة المنهارة FTX في ظل "ظروف مريبة، فيما استقال مؤسس الشركة Sam Bankman-Fried من FTX يوم الجمعة، حيث قدمت بورصة العملات المشفرة، طلبًا للإفلاس وظهرت تقارير تفيد بأنه بغض النظر عن المبلغ المفقود البالغ 515 مليون دولار، اختفى ما يصل إلى 2 مليار دولار من أموال العملاء من دفاتر الشركة في الأسابيع الأخيرة، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

نيك بيركوكو، كبير مسؤولي الأمن في شركةKraken ، كان من بين مسؤولي الصناعة الذين قاموا على ما يبدو بتفكيك الوضع معًا، وقال في تغريده: "نعرف هوية المستخدم الذى سحب الأموال من FTX"، فيما رد المحامي العام الأمريكى لشركة FTX Ryne Miller بعد ذلك على تلك التغريده: "مهتم بأي شيء أنت منفتح لمشاركته.. هل يمكنك التواصل معي؟".



تقرير ديلى ميل

أما المتحمسون الذين استثمروا في حلقة التشفير الجنوني، أخذوا على عاتقهم فحص السجلات العامة ومعرفة من الذي ربما يكون قد اخترق أو سرق ملايين الدولارات، وفي وقت كتابة هذا التقرير، لم تقدم شركة Percoco مزيدًا من التفاصيل حول ما إذا كان الانسحاب من عمل أحد المتسللين أم لا، وأشارت عدة تقارير إلى أن الأساليب المستخدمة في سحب الأموال تحمل بصمات أحد المتطفلين.

في غضون ذلك، قال الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX، جون ج. راي الثالث، المعروف بتوجيهه لشركة إنرون خلال فترة الإفلاس في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إن "الشركة تعمل مع جهات إنفاذ القانون والمنظمين للتخفيف من المشكلة، وإنها تبذل كل جهد لتأمين جميع الأصول، أينما وجدت"، وأضاف "من بين أمور أخرى، نحن بصدد إزالة وظائف التداول والسحب".