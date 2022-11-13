ماهو تطبيق 3utools ؟ ماهي مميزاته ، وما الفرق بين 3utools و iTunes ؟

يعد تطبيق 3utools من اهم التطبيقات التي يحتاجها مستخدمي جهاز بنظام ios و نظام ويندوز ،حيث بالرغم من ابداع شركة ابل في تقديم نظام eco system متميز ومتكامل بين اجهزتها دون الحاجة لتطبيقات خارجية مثل 3utools ولكن يجب ان يكون الحاسوب بنظام ماك مما يمكنك التوصيل بين أجهزتك المختلفة والتبديل بينها ملفاتك بسهولة، ولكن عندما نتحدث عن مستخدم يغوص وينجذب لشراء هاتف بظهره علامة التفاحة خاصة لو كان هاتف ايفون مستعمل ويملك لابتوب او جهاز حاسوب بنظام ويندوز ف هنا ربط الهاتف مع جهازه لن يكون بسهولة الامر مع اجهزة الابل ، وهذا الذي يدفعنا ل استخدام تطبيقات خارجية …ولعل أبرزها وهو محور حديثنا اليوم وهو تطبيق 3utools…

لا ينحصر تطبيق 3utools علي ربط هاتفك ب جهاز الحاسوب الخاص بك ، بل يعد تطبيق 3utools هو المنقذ عند شراء هاتف ايفون مستعمل لانه ببساطة يوضح نقطة قد تغيب عن شركة ابل وهي فحص الجهاز هل تم تغيير بطاريته ام لا … لذلك سنتعرف في مقالنا اليوم عن ما هو تطبيق 3utools…كما سنتعرف علي مميزات تطبيق 3utools, وما الفرق بينه وiTunes…لذلك دعونا نبدأ !

جدول المحتويات

ما هو تطبيق 3utools ؟

تطبيق 3utools هو عبارة عن تطبيق مجاني يتم تحميله علي جهاز الحاسوب الخاص بك والذي يعطيك صلاحيات في ادارة محتواك من تبادل الملفات بين جهاز بنظام ios مثل الايفون و الايباد و جهاز الحاسوب الخاص بك ،كما يعطيك معلومات جيدة عن جهاز ابل المتصل بحاسوبك لعل ابرزها في تطبيق 3utools هي معرفة هل تم تغيير بطارية هاتف ايفون من قبل ام لا .

ما هي مميزات تطبيق 3utools التي تميزه عن باقي التطبيقات المتاحة ؟

بالرغم من انتشار العديد من التطبيقات المشابهة لتطبيق 3utools ، الا انه مازال تطبيق 3utools يتفوق عليها جميعا نظرا للمميزات العديدة المتاحة في هذا التطبيق ولعل ابرزها :

معرفة حالة الايفون الخاصة بك

يعتبر من اهم العناصر التي يتم استخدامها في تطبيق 3utools خصوصا عن شراء هاتف ايفون مستعمل وذلك لفحص الجهاز من الداخل ،حيث ان غند تغيير بطارية الايفون قد لا يقوم هاتف ايفون ب اخبارك انه تم تغيير بطارية الهاتف والذي يجعلك تقتنع ان البطارية بحالتها من ال Battery Health, ولذلك يظهر الاداء الاهم لتطبيق 3utools والذي يقوم ب اظهار حالة الجاهز ومعلوماته الكاملة ، ويخبرك هل تم تغيير بطارية الجهاز ام لا.

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سهولة اتصاله دون الحاجة ل استخدام وصلة .

يمكنك بسهولة توصيل جهاز الايفون الخاص بك بسهولة علي جهازك الحاسوبي بواسطة تطبيق 3utools لاسلكيا باستخدام الواي فاي دون الحاجة ل استخدام وصلة بين الحاسوب والهاتف وتبادل ملفاتك كاملة بينهم مما يجعل الاتصال اكثر سلاسة وسهولة .

ادارة تطبيقاتك والتحكم بها

يمكنك من خلال تطبيق 3utools بسهولة التحكم في تطبيقات جهازك ،حيث ستظهر لك التطبيقات المثبتة ويمكنك ادارتها من خلال حذف التطبيقات او تحديثها ،كما يمكنك من خلالوخثار في نفس القسم تثبيت تطبيقات اخرى علي جهازك.

تحميل النغمات والخلفيات والتطبيقات

يحتوي تطبيق 3utools علي متجر مميز يحوي الكثير من النغمات والخلفيات والتطبيقات مما يجعلك بسهولة تقوم بتحميلها وتعيينها علي جهازك.

نقل ملفاتك بسهولة بين الحاسوب والهاتف

يمكنك بسهولة بواسطة تطبيق 3utools تبادل الملفات بين جهاز الحاسوب و الهاتف من الصور ومقاطع الفيديو و الكتب مما يجعلها اكثر سهولة من خلال تبادلها من علي حاسوبك.

تعيين نغمات هاتفك من ملفات الموسيقي علي حاسوبك

يمكنك من خلال تطبيق 3utools ان تقوم بتعيين نغمة رنين لجهاز الايفون الخاص بك مستخدما مقاطع الموسيقي الموجودة علي حاسوبك وتعيينها علي هاتفك ك نغمة رنين.

النسخ الاحتياطي للملفات

يمكنك تطبيق 3utools من عمل نسخ احتياطي لملفاتك الموجودة علي هاتف ايفون والاحتفاظ بها.

تحويل الصيغ ل مقاطع الصوت والفيديو

يمكنك تطبيق 3utools من التحكم في صيغ ملفاتك من خلال تحويل صيغ مقاطع الصوت والفيديو الخاصة بك بسهولة.

تسريع الجهاز وحذف الملفات المؤقتة ومخلفات النظام والصور المكررة

يمكنك تطبيق 3utools من خلال أداة في التطبيق من تنظيف مخلفات النظام ومسح الملفات المؤقتة ومعرفة الصور المكررة وملفات ال Cash مما يعطيك مساحة تخزينية اكبر و سرعة وسلاسة اداء مميزة .

عرض شاشة الايفون علي الحاسوب

يمكنك تطبيق 3utools من عرض شاشة الايفون الخاصة بك علي حاسوبك والتعامل معها فعليا ،كما يوجد خاصية تسمي u3airplay تمكنك من عرض اي فيديو من الايفون الي شاشة الحاسوب.

احتفاظ بنسخة احتياطية لتطبيقات التواصل الاجتماعي

يمكنك من خلال تطبيق 3utools ان تقوم بعمل نسخة احتياطية لرسائل مواقع التواصل الاجتماعي وهي خاصية مميزة ،خصوصا انها أصبحت تشمل الواتساب الان.

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تحديث هاتفك و الرجوع ل اي اصدار تحديث سابق

يمكنك من خلال تطبيق 3utools من ان تقوم بعمل تحديث لهاتف ايفون الخاص بك ،كما يجعلك تتمكن من التبديل واختيار اي تحديث من التحديثات السابقة ل الايفون والتبديل بينها بسهولة.

كانت هذه اهم مميزات تطبيق 3utools.

عيوب تطبيق 3utools

في الواقع قد لا نجد هنالك عيب موجود في تطبيق 3utools ،ولكن هنالك عيب قد يكون مثزة كبيرة بالنسبة للعديد ولكن وراءه عواقب صعبة وهو كسر حماية الايفون والذي بالرغم من مميزاته ،الا انه قد يكون سبب في امكانية حدوث خطورة لحمابة هاتف ايفون الخاص بك.

ما الفرق بين iTunes و 3utools ؟

لعلك بعد رؤية كل هذه المميزات في تطبيق 3utools تريد ان تعرف ما الفرق بين تطبيق ابل المعروف جدا iTunes وبين التطبيق المميز 3utools.

لا شك ان ابل تبدع في كل ما تقوم به ،ولكن هذا الابداع بجعل باقي الشركات تنافس في تقديم ميزات لمستخدمي ابل تجعلهم ينضمون لها ويتركون الاشياء الخاصة ب ابل ،وهذا ما سنجده في تطبيق 3utools، حيث ببساطة يمتاز تطبيق 3utools بانه يقوم بتبسيط جميع العمليات المعقدة في تطبيق itunes واستخدامها ببساطة ، وهذا نراه في :

خصائص السوفت وير

من المعروف ان تطبيق iTunes هو عبارة عن منصة ميديا مميزة تم تصميمها بواسطة شركة أبل، بها مكتبة صوتية و راديو اون لاين و برودكاست ، اما تطبيق ف هو كثر احترافية في هذه النقطة حيث يقوم بتنظيم ملفاتك والتحكم بها وتعيين نغمات لهاتفك وخلفيات وتحميل لتطبيقاتك والتحكم بها ايضا، والتحكم في صيغ مقاطع الصوت والفيديو وغيرها من التنظيمات المميزة والتي نراها في تطبيق 3utools تميزه ك سوفت وير عن تطبيق iTunes.

تحديث الهاتف

يمتاز تطبيق iTunes من امكانية عمل تحديث لهاتفك وعمل ضبط بدون بيانات ولكن لا يمكنك من الرجوع ل اصدارات سابقة ،اما تطبيق 3utools يمكنك من عمل تحديث لهاتفك ،كما يمكنك الرجوع ل اي اصدار سابق من الاصدارات السابقة بسهولة وسلاسة ،حتي يمكنك تثبيت تحديثات لم يتم إرسالها لهاتفك (نسخ تحديث مخصصة للمطورين) بواسطة تطبثق 3utools والتي تجعله افضل في التنقل بين التحديثات بسهولة.

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النسخ الاحتياطي والاستعادة

يتميز تطبيق iTunes ب امكانية عمل نسخ احتياطي للتطبيقات بالكامل الموجودة علي هاتف ايفون او اب جهاز بنظام ios ويمكنك ايقافها او تفعيلها من الاعدادات، اما تطبيق 3utools يعطيك خيارين : عمل نسخ احتياطي بالكامل لكل تطبيقاتك ، او اختيار ان تقوم بعمل نسخ احتياطي مخصص لبعض الاشياء مما يعطيك تحكم افضل في النسخ الاحتياطي والاستعادة.

كانت هذه اهم الاختلافات بين iTunes و 3utools.

تحميل تطبيق 3utools

يمكنك تحميل احدث نسخة من التطبيق من الموقع الرسمي من هنا

لذلك يمكن استنتاج من هذا المقال ان تطبيق 3utools هو التطبيق الافضل ل جعل التحكم بين حاسوبك الذي يعمل بنظام ويندوز و جهاز الهاتف او الايباد الذي يعمل بنظام ios اكثر سلاسة واحترافية وتميز !