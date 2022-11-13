اصلاح أخطاء iOS المختلفة بكل سهولة داعم iOS 16

اصلاح أخطاء iOS المختلفة من المقالات التي تُطلب منا بشكل كبير، انظر هناك الكثير من الحلول لمشاكل ايفون المختلفة والكثير من التطبيقات التي يمكنها مساعدتك في حل مشاكل ايفون، لكننا نحب ترشيح التطبيقات الأفضل، ولذلك كما قمنا بشرح كيفية فتح الايفون بعد نسيان كلمة المرور في مقال سابق سنشرح اليوم تطبيقًا جديدًا لحل مشاكل الايفون المختلفة واصلاح أخطاء iOS المختلفة، في هذا المقال نتحدث عن تطبيق iToolab FixGo الجديد لحل مشاكل ايفون فتابع معنا.

مميزات تطبيق iToolab FixGo

تتنوع مميزات التطبيق بين كل شيء، في الواقع انه يُستعمل في العديد من النقاط التي ستساعدك من أجل حل المشاكل المختلفة، او بمعنى اصح هو يستطيع حل مشاكل مختلفة للأيفون، يمكنه مثلًا على مشكلة توقف الأيفون على لوجو Apple، بحيث تستطيع تشغيل هاتفك بعد هذا الخطأ، او ان هاتفك توقف في وضع الـRecovery، كما تحل مشكلة ان كان الايفون الخاص بك يستهلك البطارية بشكل كبير، او يتوقف عن العمل ويتجمد بشكل عشوائي، او في حالة وجود مشكلة مثل توقف الهاتف على شاشة الاستعادة، والمشكلة الفريدة من نوعها للأيباد وهو توقف الايباد على شعار Apple.

المميزات الرئيسية للتطبيق

ازالة كلمة المرور الخاصة بالهتاف

ازالة قفل Apple ID

ازالة قفل iCloud

ازالة عداد قفل الشاشة

تخطي حماية MDM

ايقاف ميزة Find my iPhone

تحميل التطبيق

كيفية اصلاح أخطاء iOS المتنوعة

استعمال الوضع القياسي

افتح التطبيق واختر الوضع القياسي Standard Mode

وصل هاتفك عن طريق كابل USB

اضغط على زر Fix Now ليبدأ تصليح هاتفك في حالة فشل التطبيق من قراءة هاتفك سيطلب منك الدخول في وضع الـRecovery او DFU وسيعطيك الخطوات للدخول في هذا الوضع

الآن من أجل تصليح الهاتف سيطلب منك التطبيق تحميل السوفتوير الرسمي الخاص بالهاتف

اضغط على زر Download لتحميل السوفتوير

بعد انتهاء التحميل يمكنك البدأ بإصلاح هاتفك عن طريق زر Repair Now لبدأ الإصلاح

انتظر حتى يتم اصلاح الهاتف

استعمال الوضع المتقدم

افتح التطبيق واختر الوضع المتقدم Advanced Mode

وصل الهاتف عن طريق كابل USB

اضغط على زر Fix Now ليبدأ تصليح هاتفك في حالة فشل التطبيق من قراءة هاتفك سيطلب منك الدخول في وضع الـRecovery او DFU وسيعطيك الخطوات للدخول في هذا الوضع

الآن من أجل تصليح الهاتف سيطلب منك التطبيق تحميل السوفتوير الرسمي الخاص بالهاتف

اضغط على زر Download لتحميل السوفتوير

بعد انتهاء التحميل يمكنك البدأ بإصلاح هاتفك عن طريق زر Repair Now لبدأ الإصلاح

انتظر حتى يتم اصلاح الهاتف

الدخول لوضع الـRecovery

وصل الهاتف عن طريق كابل USB

اضغط على زر Enter Recovery Mode وسيدخل الهاتف لوضع الـRecovery

الخروج من وضع Recovery

وصل هاتفك في الكمبيوتر بكابل USB

اضغط على زر Exit Recovery Mode وسيخرج الهاتف من هذا الوضع

فيديو شرح

اصلاح أخطاء iOS المختلفة

تطبيق مثل iToolab FixGo تطبيق مميز جدًا من اجل اصلاح أخطاء iOS المختلفة، فكرة اصلاح أي أخطاء أمر ضروري انت لا تريد ان تستعمل الهاتف الخاص بك وهو به العديد من المشاكل، اللجوء لتطبيقات مختلفة من أجل حل مشاكل الهواتف أمر غير سيء، المهم ان تصلح أخطائك، هذا التطبيق بالطبع له نسخة باللغة العربية فلن تكون اللغة عائقًا بينك وبين استعمال التطبيق، تطبيق iToolab FixGo مميز من اجل اصلاح أخطاء iOS المختلفة.