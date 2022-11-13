اصلاح أخطاء iOS المختلفة بكل سهولة داعم iOS 16

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اصلاح أخطاء iOS المختلفة من المقالات التي تُطلب منا بشكل كبير، انظر هناك الكثير من الحلول لمشاكل ايفون المختلفة والكثير من التطبيقات التي يمكنها مساعدتك في حل مشاكل ايفون، لكننا نحب ترشيح التطبيقات الأفضل، ولذلك كما قمنا بشرح كيفية فتح الايفون بعد نسيان كلمة المرور في مقال سابق سنشرح اليوم تطبيقًا جديدًا لحل مشاكل الايفون المختلفة واصلاح أخطاء iOS المختلفة، في هذا المقال نتحدث عن تطبيق iToolab FixGo الجديد لحل مشاكل ايفون فتابع معنا.
مميزات تطبيق iToolab FixGo
تتنوع مميزات التطبيق بين كل شيء، في الواقع انه يُستعمل في العديد من النقاط التي ستساعدك من أجل حل المشاكل المختلفة، او بمعنى اصح هو يستطيع حل مشاكل مختلفة للأيفون، يمكنه مثلًا على مشكلة توقف الأيفون على لوجو Apple، بحيث تستطيع تشغيل هاتفك بعد هذا الخطأ، او ان هاتفك توقف في وضع الـRecovery، كما تحل مشكلة ان كان الايفون الخاص بك يستهلك البطارية بشكل كبير، او يتوقف عن العمل ويتجمد بشكل عشوائي، او في حالة وجود مشكلة مثل توقف الهاتف على شاشة الاستعادة، والمشكلة الفريدة من نوعها للأيباد وهو توقف الايباد على شعار Apple.
المميزات الرئيسية للتطبيق
- ازالة كلمة المرور الخاصة بالهتاف
- ازالة قفل Apple ID
- ازالة قفل iCloud
- ازالة عداد قفل الشاشة
- تخطي حماية MDM
- ايقاف ميزة Find my iPhone
تحميل التطبيق
كيفية اصلاح أخطاء iOS المتنوعة
استعمال الوضع القياسي
- افتح التطبيق واختر الوضع القياسي Standard Mode
- وصل هاتفك عن طريق كابل USB
- اضغط على زر Fix Now ليبدأ تصليح هاتفك
- في حالة فشل التطبيق من قراءة هاتفك سيطلب منك الدخول في وضع الـRecovery او DFU وسيعطيك الخطوات للدخول في هذا الوضع
- الآن من أجل تصليح الهاتف سيطلب منك التطبيق تحميل السوفتوير الرسمي الخاص بالهاتف
- اضغط على زر Download لتحميل السوفتوير
- بعد انتهاء التحميل يمكنك البدأ بإصلاح هاتفك عن طريق زر Repair Now لبدأ الإصلاح
- انتظر حتى يتم اصلاح الهاتف
استعمال الوضع المتقدم
- افتح التطبيق واختر الوضع المتقدم Advanced Mode
- وصل الهاتف عن طريق كابل USB
- اضغط على زر Fix Now ليبدأ تصليح هاتفك
- في حالة فشل التطبيق من قراءة هاتفك سيطلب منك الدخول في وضع الـRecovery او DFU وسيعطيك الخطوات للدخول في هذا الوضع
- الآن من أجل تصليح الهاتف سيطلب منك التطبيق تحميل السوفتوير الرسمي الخاص بالهاتف
- اضغط على زر Download لتحميل السوفتوير
- بعد انتهاء التحميل يمكنك البدأ بإصلاح هاتفك عن طريق زر Repair Now لبدأ الإصلاح
- انتظر حتى يتم اصلاح الهاتف
الدخول لوضع الـRecovery
- وصل الهاتف عن طريق كابل USB
- اضغط على زر Enter Recovery Mode وسيدخل الهاتف لوضع الـRecovery
الخروج من وضع Recovery
- وصل هاتفك في الكمبيوتر بكابل USB
- اضغط على زر Exit Recovery Mode وسيخرج الهاتف من هذا الوضع
فيديو شرح
اصلاح أخطاء iOS المختلفة
تطبيق مثل iToolab FixGo تطبيق مميز جدًا من اجل اصلاح أخطاء iOS المختلفة، فكرة اصلاح أي أخطاء أمر ضروري انت لا تريد ان تستعمل الهاتف الخاص بك وهو به العديد من المشاكل، اللجوء لتطبيقات مختلفة من أجل حل مشاكل الهواتف أمر غير سيء، المهم ان تصلح أخطائك، هذا التطبيق بالطبع له نسخة باللغة العربية فلن تكون اللغة عائقًا بينك وبين استعمال التطبيق، تطبيق iToolab FixGo مميز من اجل اصلاح أخطاء iOS المختلفة.
المصدر الأصلي : عرفني