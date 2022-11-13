شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تعرض لأول مرة رادارا فضائيا طوله 10 أمتار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مجموعة التكنولوجيا الإلكترونية الصينية رادارها الفضائي SLC-18 الذي يبلغ طوله 10أمتار لأول مرة في معرض الصين الدولي للطيران في مدينة Zhuhai في جنوب البلاد، حسبما نقلت RT.

وتشير صحيفة Global Times إلى أن هذا الرادار أثار اهتمام زوار معرض Airshow China الدولي للطيران الذي يقام خلال الفترة 8-13 نوفمبر 2022 في مدينة Zhuhai الساحلية، بمشاركة شركات العديد من البلدان بما فيها الشركات الروسية.

والرادار SLC-18 هو عبارة عن محطة رادارية لتتبع الأجسام في مدار أرضي منخفض، وتسمح هذه التكنولوجيا بالتنبؤ بمسار المركبات والأجهزة الفضائية وجمع البيانات عنها.

ويمكن لهذا الرادار، اكتشاف الأقمار الصناعية وتحديد هويتها وفهرستها ومن ثم ارسال المعلومات إلى مركز القيادة الأرضي، وهذا، وفقا للخبراء، سيساعد الصين على "إتخاذ إجراءات وقائية لتجنب "النظرات المزعجة" للأقمار الصناعية الأجنبية.