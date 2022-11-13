شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تنوى إطلاق 130قمرا صناعيا لإنترنت الأشياء عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوي روسيا أن تطلق عام 2025 إلى مدار الأرض 132 قمرا صناعيا لإنترنت الأشياء تنفيذا لمشروع "ماراثون IoT" الخاص بشكيل مجموعة كبيرة من الأقمار الصناعية، حسبما نقلت RT.

وصرح بذلك، يفغيني نيستيروف، مدير عام شركة "ريشيتنيكوف" للأقمار الصناعية المعلوماتية.

وأشار إلى أن فكرة تشكيل مجموعة الأقمار الصناعية تقوم على تكنولوجيا تصميم قمر صناعي كجهاز تقني إلكتروني واحد.

وسيتم تحقيق المشروع في مدار منخفض حول الأرض حيث ستنشر المنظومة المتعددة الأقمار الصناعية "ماراثون IoT التي ستضم 250 قمرا صناعيا من طراز "ماراثون" مع شرط ألا يزيد وزن القمر الصناعي الواحد عن 50 كيلوغراما.

وسيصنع كل قمر صناعي انطلاقا من تكنولوجيا وحدة إلكترونية واحدة تركّب فيها أجهزة مختلفة.

وستنشر كل الأقمار الصناعية في 12 من الأسطح المدارية تتوزع على ارتفاع 750 كيلومترا.