10 حلول لجميع المشاكل المتعلقة بالفيسبوك facebook

تحدثنا سابقًا عن تطبيقاتٍ مثل الماسنجر والتليجرام وجوجل بلاي، عن حل جميع المشاكل التي يمكن أن تواجهها مع أيًا منهم، وأوضحنا كم أن الحلول مترابطة تقريبًا فيما بينهم؛ إلا أنه هناك فروقًا تجدها بين كل تطبيقٍ وأخر، وتختلف بعض المشاكل بين كل تطبيقٍ وأخر! ونستعرض في هذا المقال جميع الحلول المتعلقة بمشاكل الفيسبوك، والذي تحدثنا سلفًا عن أحدث مميزاته البارزة وهي الوضع الإحترافي؛ حيث قمنا بتوضيح تفاصيله الكاملة! تابع هنا لتتعرف على المزيد!

قدد تتعلق مشاكل الفيسبوك بالعديد من الجوانب، فإما تواجه مشكلة بالتطبيق نفسه كالتعرض لأيًا من تلك الأخطاء المفاجئة أثناء استخدام التطبيق، والتي نطلق عليها “bugs” ، وهناك شقًا يتعلق بمساحة التخزين! وشقًا يتعلق باستهلاك الإنترنت لديك..ونبدأ بالجانب الأول، فما الذي عليك فعله إذا واجهت مشكلة في استخدام التطبيق دون أخطاء تشغيل؟

حلول المشاكل المتعلقة بأخطاء التشغيل

وتاليًا سأوافيك بالحلول الممكنة لأيًا من مشاكل أخطاء التشغيل التي قد تواجهك!

إعادة تشغيل التطبيق

وذلك لا يتوقف على غلقك لتطبيق الفيسبوك وفتحه من جديد، وإنما ذلك يكون بإزالة التطبيق من التطبيقات المخزنة على الذاكرة المؤقتة خاصة هاتفك؛ أي التطبيقات التي بالخلفية! حيث تقوم بإزالته من الخلفية، والذهاب لمدير العمليات في هاتفك “هكذا تسميته في هاتفي ريلمي” لإزالة التطبيق وغلقه بالكامل، ومن ثم تقوم بإعادة فتح تطبيق الفيسبوك من جديد لترى ما إذا تم حل المشكلة التي تواجهها!

مسح بيانات التطبيق

أحيانًا تكون بحاجة لإحياء التطبيق من جديد على هاتفك، وهذا على غرار الماسنجر والتليجرام وأي تطبيقٍ آخر، فمسح البيانات يعيد تطبيق الفيسبوك إلى حالته الأولى التي كان عليها، فتقوم بفتحه من جديد لاستخدامه كأول مرة، لتقوم بالتسجيل بحساب الفيسبوك خاصتك ولترى ما إذا تم حل المشكلة التي تواجهها أم لا.

مسح البيانات لخدمات جوجل

وخدمات جوجل التي نتحدث عليها تكون في هيئة تطبيق، تطبيق خاص لخدمات جوجل والذي يربط تطبيقات الهاتف بخدمات جوجل التي يأتي بها – ونستثني في ذلك بالتأكيد هواتف واوي – فإن كانت هناك مشكلة بخدمات جوجل فبالتأكيد ذلك قد يؤثر على عمل أيًا من التطبيقات التي تقوم باستخدامها وخاصة الفيسبوك! والذي يشتهر بكثر الـ Bugs أو الأخطاء التي يتعرض لها المستخدمون أثناء استخدامه، فما عليك هو تجربة مسح البيانات لتطبيق خدمات جوجل، وتلقِ نظرة مرة أخرى على الفيسبوك.

التأكد من التحديثات

هل قمت بتحديث تطبيق الفيسبوك لأخر إصدار أطلقته شركة ميتا؟ أحيانًا تكون أحد تلك المشكلات التي نواجهها في تطبيق الفيسبوك هي مشكلة عامة لجميع المستخدمين، وحينئذٍ ذلك يصل لشركة ميتا ويرسلون تحديثًا خاصًا لحل تلك المشكلة أو الخطأ الذي واجه المسخدمين، لذا فما عليك هو فحص التحديثات بالتوجه إلى التطبيق على Google play والتأكد من أنه محدث لأخر إصدار، أو أنه بحاجة للتحديث، فإن وجدت خيار فتح التطبيق فهذا يعني أنه محدث لأخر إصدار بالفعل.

للتأكد من أن تبقى دائمًا على أخر تحديث للتطبيق قم بما يلي:

توجه إلا الإعدادات العامة لحسابك

توجه إلى إعدادات ملفك الشخصي

مرر حتى تصل إلى الوسائط وجهات الإتصال

مرر حتى إعداد “تحديثات التطبيق” لتفعيل التحديث التلقائي للتطبيق من خلال الواي فاي

فرض الإيقاف

فماذا إن لم تفلح معك أيًا من تلك الحلول؟ قم بفرض إيقاف تطبيق الفيسبوك، والذي يلغي وجوده من على هاتفك طالما لم تقم باستخدامه مرة أخرى، وفرض الإيقاف بمعناه هو إعادة تشغيل التطبيق ولكن بشكلٍ أقوى من مجرد إزالته من الخلفية ومدير العمليات..لذا توجه إلى الإعدادات/ التطبيقات/ تطبيق الفيسبوك..فرض الإيقاف، ثم قم بإعادة تشغيل مرة أخرى بمجرد الضغط على أيقونته!

إعادة تثبيت التطبيق

إن لم يفلح معك فرض الإيقاف ولا مسح البيانات ولا إعادة تشغيل التطبيق، فما عليك بالتأكيد حينئذٍ هو إعادة تثبيته، وذلك إما من نظام هاتفك وإما من تطبيق جوجل بلاي مباشرة، لذا فقم باختيار إزالة التثبيت..ثم أعد تثبيته مرة أخرى لترى ما إذا تم حل المشكلة التي تواجهها أم لا، وإذا لم تفلح تلك الخطوة..توجه إلى التالي.

إعادة تشغيل الهاتف

إعادة تشغيل الهاتف تكون بمثابة إعادة إحياء لكل أجزاء الهاتف الداخلية وكل التطبيقات، وهي عملية نحتاج لإجراءها بين كل فترة وأخرى، فإعادة تشغيل الهاتف كما تحدثنا مِرارًا وتكرارًا مفيدة للغاية لهاتفك، فإنها قد تحل أحد تلك المشاكل التي تمر بها في تطبيقاتك ومنها تطبيق الفيسبوك، دون أي مجهود يذكر منك! لذا فيمكنك اللجوء لذلك الحل دائمًا وأبدًا لحل مشاكل هاتفك..والفيسبوك، ولا أعتقد أنك ستلجًا لضبط المصنع، فمشاكل الفيسبوك ليست بهذه الصعوبة لحلها، إلا إن كانت المشكلة بسبب إصابتك بفيروسٍ ما أو أي برنامج خبيث، فما عليك حينئذٍ هو إعادة ضبط المصنع لهاتفك.

وتاليًا سنتحدث عن المشاكل التي يمكن أن تتعلق بالفيسبوك، من حيث مساحة التخزين الممتلئة أو استهلاك الإنترنت!

مساحة التخزين ممتلئة؟

قد يخطرك هاتفك بأن مساحته الداخلية في حالة امتلاء، وعندما تقوم باللجوء للحل الذي يتعلق بمسح البيانات التطبيقات تجد أن الفيسبوك يصل إلى 1 جيجا أو 2 جيجا وهو في الأساس لا يتعدى حاجز الـ 300 ميجابايت! فما الحل في تلك الحالة؟

إن لم يتحمل هاتفك تطبيق الفيسبوك الأساسي فما عليك حينئذٍ هو إزالته بالكامل وتثبيت Facebook lite! فهو نسخة خفيفة من الفيسبوك مدعومة بكامل المميزات التي تحتاجها من تطبيق الفيسبوك الأساسي ومن ضمنها إجراء المحادثات بشكلٍ مباشر من خلاله!

لتثبيت Facebook lite

السعر: Free

تشعر باستهلاك الفيسبوك للإنترنت بشكلٍ زائد؟

إن كان هناك شيئًا جديرًا بالذكر في عيوب الفيسبوك! ناهيك عن استهلاكه الغير عادي من بطارية هاتفك، إلا أنه يملك نفس طاقة الإستهلاك تلك إن تعلق الأمر بالإنترنت، ما إذا كان من خلال الفيديوهات أو الريلز – والتي تمت إضافتها حديثًا للفيسبوك – فحينئذٍ يمكنك إجراء ما سبق ذكره أعلاه (أن تقوم بإستبداله بـ Facebook lite) أو أن تقوم بالتالي:

توجه إلى القائمة الخاصة بحسابك

مرر حتى تصل إلى “استخدام بيانات الإتصال الخلوية”